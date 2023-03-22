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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

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Afganistan'daki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u aştı.
Afganistan’daki depremde can kaybı artıyor

Afganistan’ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Taliban hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman Amarhil, basına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ülkenin Tahar ve Lagman vilayetlerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Afganistan genelinde 44 kişinin yaralandığını ifade eden Amarhil, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Deprem sebebiyle Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı da 9'a yükseldi, 160'tan fazla kişi yaralandı. Geo News televizyonundaki habere göre, Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletinde deprem şiddetli hissedildi.

Hayber Pahtunhva genelinde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi, 160'tan fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 2 kadın ve 2 çocuk da bulunuyor. Eyalette şu ana kadar 19 ev kısmen hasar gördü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti. Deprem, Pakistan’ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedilmişti. 

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