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Afrika’da çocuklarda AIDS’i bitirebilmek için yeni ittifak

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Afrika ülkeleri, 2030'da çocuklarda Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığının son bulması için yeni eylem planını açıkladı.
Afrika’da çocuklarda AIDS’i bitirebilmek için yeni ittifak

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre, Tanzanya’da bir araya gelen 12 Afrika ülkesinin temsilcisi, AIDS hastalığına yol açan HIV’e (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) yakalanmış tüm çocuklar ve henüz virüse yakalanmamış çocuklara sahip HIV taşıyıcı annelerin gerekli tedaviye erişebilmesi için yeni yol haritaları belirledi.

Botsvana, Angola, Kamerun, Güney Afrika ve Zimbabve gibi AIDS’in sık görüldüğü 12 ülke, Darüsselam Deklarasyonu’nu oy birliğiyle kabul etti.

Planda, erken testle virüsün tespiti ve uygun tedaviye başlanması, hamile ve emziren annelerde tedavinin hızlandırılması ve bulaşmanın engellenmesi, ayrıca tedavi hizmetlerinin önüne geçen sosyal engellerin kaldırılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı’nın (UNAIDS) yürüttüğü çalışmayla 2030’da çocuklarda AIDS’in bitirilmesi amaçlanıyor.

BM rakamlarına göre, dünyada her 5 dakikada 1 çocuk AIDS’ten yaşamını yitirirken, çocukların sadece yüzde 52’si hayatlarını kurtarabilecek bir tedaviye erişim sağlayabiliyor.

2021 yılında HIV’in bulaştığı çocuk sayısının 160 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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