Ağaç Bayramını Coşkuyla Kutladılar...

TED Kuzey Kıbrıs Koleji 3. Sınıf öğrencileri her yıl geleneksel olarak hazırlanan Ağaç Bayramı Etkinliğini coşkuyla kutladılar.

Rauf R.Denktaş Kültür Merkezi’nde yer alan etkinlikte öğrencilerin heyecanı gözlerinden belli olurken 3. Sınıf öğrencileri İngilizce – Türkçe piyesler sergileyip, şarkılar söyleyerek salondan gelen coşkulu alkışlarla motive oldular.Etkinlik öncesinde beraber dönem içinde geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları sergiyi gezen öğrenciler, ailelerine birlikte dikmek üzere fidan hediye ettiler.

Öğrencilerin doğa sevgisi ve gelecek nesiller için ağaçlandırmanın ne kadar önemli olduğunun bilincine bir kez daha varabilmeleri için TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde her yıl düzenlenen etkinlik keyifli görüntülerle son buldu.