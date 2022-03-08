  • BIST 2.011,35
  • Altın 954.65
  • Dolar 14.462
  • Euro 15.7709
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ahtapotlar Dinozorlardan Önce Yaşamış Olabilir

» »
Ahtapotlar Dinozorlardan Önce Yaşamış Olabilir
Ahtapotlar Dinozorlardan Önce Yaşamış Olabilir

Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı.

Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.

Kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu aktarılıyor.

"Heyecan verici bir keşif"

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor" dedi.

Biden'a atfen isim verildi

Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi.

"Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.

Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'nin En Yaşlı Canlısı: Tarihi Cümbez Ağacı27 Şubat 2022 Pazar 13:24
  • Kenya’da Denendi: Güneş Panelleriyle Hem Enerji Hem De Gıda Üretimi26 Şubat 2022 Cumartesi 14:24
  • Çin’den Tepki Çeken Hamle: Everest’i Kazacaklar26 Şubat 2022 Cumartesi 13:42
  • Birleşmiş Milletler: 25 Yıl İçinde Orman Yangınları Ciddi Ölçüde Artacak23 Şubat 2022 Çarşamba 22:05
  • Amazonlar, Madencilik Ve Ormansızlaştırma Planları Nedeniyle Tehlike Altında22 Şubat 2022 Salı 22:55
  • Siyam İkizi Kaplumbağalar Pamuk Ve Kale Hayata Tutunamadı21 Şubat 2022 Pazartesi 21:10
  • Arjantin'deki Orman Yangınlarında 785 Bin Hektardan Fazla Alan Zarar Gördü19 Şubat 2022 Cumartesi 10:43
  • Donmak üzereyken bulunan yavru ayılar biberonla besleniyor18 Şubat 2022 Cuma 20:52
  • ABD'deki Kel Kartalların Yüzde 46'sında Yüksek Seviyelerde Toksik Kurşun Bulundu18 Şubat 2022 Cuma 19:01
  • 59 Yıl sonra ölümlü saldırı!18 Şubat 2022 Cuma 00:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti