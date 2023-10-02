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Aileye Dokunmak, Geleceğe Değerli Bir Miras Bırakmak Demektir

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SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı (AGP), bir çocuğun en iyi bakım alacağı yerin biyolojik ailelerinin yanında olması prensibinden hareketle faaliyetlerine devam ediyor.
Aileye Dokunmak, Geleceğe Değerli Bir Miras Bırakmak Demektir

Çocukların kendi biyolojik aileleri ile birlikte sıcak bir ortamda sevgi, saygı ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için faaliyetlerini yürüten SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Programı’ndan destek alan ailelerden üç çocuk, yaz boyunca Özay Günsel Çocuk Üniversitesi daveti ile “2023 Genel Yaz Programı”nda ağırlandı. Yedi hafta boyunca bilim, sanat, mühendislik, spor ve sağlık gibi çeşitli alanlarda etkinliklerle dopdolu tasarlanan “2023 Genel Yaz Programı”nda üç çocuğu ağırlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden Duygu Katanoğlu Coşkun ve Fatma Hacıoğulları SOS Çocukköyü Derneği’nde Aile Güçlendirme Programı (AGP) Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından ağırlandı.

Program Koordinatörü Görkem, tüm Çocuk Üniversitesi ekibine hem böylesi faydalı ve zengin içerikteki programları hazırlayan ve uygulayan ekibe hem de Program’dan destek alan üç çocuğun tüm yaz boyunca bu aktivitelerde ağırlanmasını karşılayanlara teşekkürlerini sundu.

 

“AİLE, SAĞLIKLI BİR TOPLUM VE GELECEK İÇİN ÖNEMLİDİR”

AGP Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem şunları söyledi: “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ailesine, AGP aile ve çocuklarımızla erken yaşta üniversite çatısı altında bilim, bilim insanları, sanat ve sporla buluşturarak, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını sağladıkları; soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerine destek oldukları, sevecekleri mesleği keşfetmelerine yardımcı olmalarının yanında, özgüvenli mutlu bireyler olmalarına destek sağladıkları için AGP ailesi olarak teşekkür ederiz. Yaklaşık 100’e yakın çocuk ve ailelerine sağladığımız geniş yelpazeye sahip destek hizmetlerinin bir ayağı olan eğitim hizmetinin yanında, psikolojik, sosyal, sağlık ve gıda alanlarında da toplum kurum ve kuruluşların sağlanabilecekleri desteklerle daha hızlı çocuk ve aileye dokunabileceğimiz inancındayız. Çünkü aile, sağlıklı bir toplum ve gelecek için önemlidir. Aileye dokunmak, topluma dokunmak, geleceğe değerli miras bırakmak demektir.”

 

Görüşmede, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Katanoğlu Coşkun, “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek 2019’dan bu yana SOS Çocukköyü Derneği’ne destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gelecekte de bu iş birliğini sürdürmeyi misyonumuzun bir gereği olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

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