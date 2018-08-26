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AK-47'nin mucidi Tesla'ya rakip oldu!

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Rus silah üreticisi Kalashnikov, elektrikli süper otomobil geliştiriyor. Prototipi de tanıtılan elektrikli otomobille Tesla'ya rakip olacak olan Rus firma, bu sektörde büyük hedeflere sahip.
AK-47'nin mucidi Tesla'ya rakip oldu!

Silah üretisi Kalaşnikof tarafından üretilen elektrikli otomobilin görüntüsü ise 70'lerden kalma. "Cv-1" adı verilen "elektrikli süper otomobil"in prototipi, Moskova'da bir fuarda görücüye çıktı.

TEK ŞARJLA 350 KM!

İleri teknolojiye sahip otomobil, tek şarjla 350 kilometre yol katedebiliyor.Açıklamada, "Bu teknoloji,  gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık" dendi.

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