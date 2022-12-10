Akar: Kıbrıs’ta çözüm egemen ve eşit bağımsız iki devletin varlığının kabulünden geçer

TC Milli Savunma Bakanı Akar, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu.

Akar, “Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz’in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır” diyerek, Kıbrıs’ta tek çözümün egemen ve eşit bağımsız iki devletin varlığının kabul edilmesi olduğuna işaret etti.

Akar, “Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de diyaloğa açık olmakla beraber, hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz” dedi.