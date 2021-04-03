''Akdeniz Fokunun Yuvasını Koru! ''

SPOT - Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti bir açıklama yayınladı:

AKDENİZ FOKUNUN YUVASINI KORU!



Yenierenköy Eski Harnup Ambarı,

Muazzam güzellikte bir bölge.



İnsan ile doğanın buluştuğu nadide bir alan.



2007 yılından bu yana raporlarla varlığı kanıtlanmış ve bölge halkı tarafından da iyi bilinen bir Akdeniz Foku yaşam alanı.



İnsanın ve bu ender görülen canlının buluştuğu muazzam bir alan.

Hem eski eser, hem doğal miras, hem de nadir bir canlının kısıtlı sayıdaki yaşam alanından biri.



Korunması için daha ne gerekli?



Ama bu böglenin korunmasını istemeyenler var! Üstelik bölge halkına rağmen….



Yasadışı olmasına rağmen durdurulamıyor!



Akdeniz Foku dünya çapında en tehlike altındaki fok türü. Bütün dünyada yalnızca birkaç yüz birey var! Düşünün bir, bizim ülkemizde yaşamayı seçmiş.



Peki biz ne yapıyoruz? Yasadışı olsa dahi bu talanı durduramıyoruz.



Oysa bu türün bizlerle aynı yerde yaşamayı seçmesi bir ayrıcalık. Ülkemiz için bir gurur olmalı. Fakat, göğsümüzü gere gere bu konuda böbürlenmek yerine yaşam alanlarını talan edenlere göz yumuyoruz. Aslında bu konuda karşı duranlar da var, yok değil, ama yetmiyor!



Bu konuda tüm halk bir ağız olmalıyız.



Bölge halkı da bu yapılaşmayı istemiyor, protesto ediyor. Peki kim, neden istiyor?

Üstelik tüm bu yapılanlar yasadışı. Peki neden durdurulamıyor?



Değerlerimize, bu yardıma muhtaç canlılara şimdi sahip çıkmazsak, daha sonra sahip çıkmamız asla mümkün olmayacak!



Tüm halkımıza çağrımızdır.



Gelin birlik olalım, bölge halkına destek verelim,

O bölgedeki yasadışı işlemlerin durdurulması için,

Alan daha fazla zarar görmeden,

Akdeniz Fokları yuvasız kalmadan,

Biz değerlerimizi yitirmeden önlemler alınması için bu paylaşımı yayalım…