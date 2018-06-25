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Akdoğan Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

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İşte Akdoğan Belediyesi'nde Meclis Üyeliği kazanan adaylar.
Akdoğan Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

AKDOĞAN BELEDİYESİ

Toplam Sandık Sayısı : 7

Seçime Katılma Oranı : % 83.30

Açılan Sandık Sayısı : 7

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,514

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 1,946

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 107

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,621

Geçerli Oy Toplamı : 11,920

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 CTP 6,764.00
2 UBP 4,540.00
3 CTP 3,382.00
4 UBP 2,270.00
5 CTP 2,254.67
6 CTP 1,691.00
7 UBP 1,513.33
8 CTP 1,352.80

 

PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 3
CTP 5
DP 0

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
CTP İrfan Can Gür 701 178 879 384 1,263
CTP Esra Demirci 701 184 885 316 1,201
CTP Şerife Akınlı 701 154 855 311 1,166
CTP Mehmet Abbasoğlu 701 170 871 282 1,153
CTP Ziya Aykol 701 169 870 233 1,103
UBP Levent Sökmez 450 154 604 206 810
UBP Şenel Türksoy Cömert 450 124 574 223 797
UBP Hasan Çakar 450 204 654 128 782

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