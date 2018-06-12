Akıncı, Eskişehir’de TANAP projesinin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son yıllarda Doğu Akdeniz’de saptanan önemli doğal kaynak rezervlerinin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ortadoğu’nun, enerji yüzünden başı beladan kurtulmayan bölgelerin başında geldiğine işaret eden Akıncı, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar yüzünden gerginliklerin tırmanmasının da ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

Akıncı, “Halbuki bu kaynakları iş birliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir, tüm tarafların kazançlı çıkacağı yol da budur” dedi.

AKINCI ESKİŞEHİR’DEKİ AÇILIŞTA

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük enerji projesi olarak nitelenen “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı” (TANAP) açılışı için Eskişehir’de düzenlenen törende konuştu.

Törende Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölge liderleri ve Cumhurbaşkanı Akıncı hattın açılışını yaptı.

“BİR KARDEŞİNİZ DAHA VAR: KKTC”

Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinden bahsetmesine atıfta bulunarak, “Ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” dedi.

Akıncı, “Bu kardeşiniz Türkiye ve Azerbaycan’da bir acı olduğunda orada yaşayan kardeşleriniz bu acıyı yüreklerinde sizin gibi hissederler. Bir sevinç olduğunda sizinle beraber coşku duyarlar” ifadelerini kullandı.

Bugün hem Azerbaycan hem Türkiye için önemli,tarihi olayda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Akıncı, projenin Türkiye’ye, Azerbaycan’a ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi.

“ÇAĞIN AKILCI İŞ BİRLİKLERİNE İYİ BİR ÖRNEK”

TANAP projesinin çağın akılcı işbirliklerine iyi bir örnek niteliğinde olduğunu kaydeden Akıncı, Hazar denizindeki kaynakların en uygun güzergahlardan Türkiye’ye ve buradan da Avrupa pazarına nakledilmesinin, ekonomik gelişmeye ve güven ortamına katkı sağlayacak özellikte olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, günümüzde dünyanın ve bölgenin özellikle doğal kaynakların değerlendirilmesinde paydaşların arasında işbirliğini teşvik eden kaynaklara ihtiyacı olduğuna işaret ederek bu kaynakları çatışma ve gerilim nedenine çevrilmeden, herkesin kazançlı çıkacağı barışçıl modellerle değerlendirmenin yapılacak en doğru iş olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE İDEAL BİR ENERJİ MERKEZİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, coğrafi konumunun Türkiye’yi, doğunun kaynaklarının batıya nakleden ideal bir enerji merkezine getirdiğini belirterek, “Konuya vizyoner yaklaşmayı başarabilen paydaşlar sayesinde, bu coğrafya insanlığa hizmet eden bir iş birliği kavşağına dönüşmektedir. Bir yandan Karadeniz’den gelen Mavi Akım’la Türk akımı, diğer yandan güney Kafkasya boru hattı ve Trans Adriyatik boru hattının belkemiğini oluşturacak TANAP, Türkiye ve bölgeye önemli olanaklar sunan kapasite ve potansiyeli yüksek bir projedir” dedi.

“DOĞU AKDENİZ’DEKİ REZERVLERİ ORTAK AKILLA DEĞERLENDİRMEK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK”

Son yıllarda Doğu Akdeniz’de de önemli doğal kaynak rezervlerinin varlığının saptandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu rezervlerin ortak akılla en başta bölge halklarının ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmesi önemli bir sorumluluktur” diye konuştu.

“BAŞI BELADAN KURTULMAYAN BÖLGE… GERGİNLİKLERİN TIRMANMASI İHTİMAL DAHİLİNDE…”

Akıncı, Ortadoğu’nun enerji yüzünden başı beladan kurtulmayan bölgelerin başında geldiğini ifade ederek, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar yüzünden gerginliklerin tırmanmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

“Halbuki bu kaynakları iş birliği ve barış ortamına katkı yapacak şekilde değerlendirmek akıl işidir, tüm tarafların kazançlı çıkacağı yol da budur” diyen Akıncı Doğu Akdeniz’deki kaynakların Avrupa’ya en kısa, en ucuz ve en hızlı tamamlanabilecek güzergah olan Türkiye üzerinden nakledilmesinin geniş bir iş birliği ağı oluşturacağını, ekonomik yarar yanında bölge barışına ve istikrarına da katkıda bulunacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “TANAP’ı meydana getiren ekonomik işbirliği ruhunun ve politik öngörünün herkese ilham vermesi en büyük arzumuzdur” diyerek, projenin başta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere tüm bölgeye ve insanlığa hayırlı olmasını diledi.