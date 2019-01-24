Akıncı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznür ve yönetim kurulu üyeleri Eralp Adanır, Altay Burağan ve Turgay Akalın’ı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznür ve yönetim kurulu üyeleri Eralp Adanır, Altay Burağan ve Turgay Akalın’ı kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınlarından olan ve Eralp Adanır tarafından kaleme alınan ‘Bener Hakkı Hakeri ile öyküsel-tarihsel-yazınsal yolculuk’ kitabı, Tuncer Bağışkan tarafından yazılan ‘Kıbrıs’ın Geçmişine Yolculuk’ kitabı ile ‘Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği 35 yaşında’ isimli kitap takdim edildi.

Görüşmede ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin yeni yönetimi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, birliğin plan ve projelerini aktardı.