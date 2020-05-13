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Akıncı; Kuaför, Güzellik Uzmanı ve Berberlerin sıkıntılarını dinledi

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Akıncı; Kuaför, Güzellik Uzmanı ve Berberlerin sıkıntılarını dinledi
Akıncı; Kuaför, Güzellik Uzmanı ve Berberlerin sıkıntılarını dinledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Başkanı Selma Özdamar, Kıbrıs Türk Berberler Birliği Başkanı Cemal İnönülü ve Kuaförler Birliği Gazimağusa Temsilcisi Sefa Güleçyüz’ü kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, ilgili sektörlerin Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde yaşadığı sıkıntılar hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verildi.

Süreç içerisinde hükümetle yaptıkları temasları aktaran sektör temsilcileri, yarın (Perşembe) yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında sorunlarının ele alınacağı sözünü aldıklarını Cumhurbaşkanı’na aktardılar. Sektör temsilcileri ayrıca, alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlamış oldukları ve hükümetle paylaştıkları bir listeyi de Cumhurbaşkanı’nın bilgisine getirerek sağlık açısından gerekli her türlü önlemi almaya hazır olduklarını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kabulde yaptığı konuşmada; her sektörde olduğu gibi kuaför, berber ve güzellik uzmanlığı alanında çalışanların da sıkıntı içinde olduğunu ve yeniden açılmanın sancısını yaşadıklarının bilincinde olduğunu vurgulayarak, sağlığın temel prensiplerinden şaşmayarak açılımın dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

Bunun için dünyadaki çeşitli örneklerden de yararlanılabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, alınacak tedbirlerin ne olması gerektiği konusunda artık bir bilincin geliştiğini, önemli olanın bunları doğru bir şekilde uygulayabilmek olduğunu ifade etti.

Hükümetin iletilen sorunlara duyarlılık göstereceğine inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sorunlara duyarlılık göstererek, içinden geçmekte olduğumuz bu sıkıntılı dönemi dayanışma içinde ve el birliğiyle aşacağız” dedi.

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