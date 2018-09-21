Akıncı, Lefkoşa İzcilik Derneği Heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, dernek yöneticileri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya derneğin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.
Cumhurbaşkanlığı’nda bugün gerçekleşen kabulde, Lefkoşa İzcilik Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Alper Çelebi, İffet Sarper, Mustafa Lord, Görkem Korbay ve çocuk izci Ayşe Lord da yer aldı.
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