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Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim

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Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim
Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim

Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim

 

İşte Mustafa Akıncı'nın açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanı adayı Kıbrıs Genç TV'de katıldığı programda vurguladı...

*Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim

* Bu seçim boykot edilecek bir seçim değildir

* Pandemi nedeni ile de gidilmeyecek bir seçim değildir.

* Geçen defa sandığa gitmeyip bu defa gideceğiz diyenler de vardır

* Katılımın artabileceğini ön görüyorum

* Seçim sonuçları bakımından bu şekilde olacağı belliydi ilk turda.. Yukarıda hep 2 aday  olarak yarışta anketler görüldü. Bizim tespitlerimizde hep 2 adayın yukarıda olduğu çıktı. Serdar beyin, Kudret beyin, Arıklı'nın oyları hep bu şekilde çıktı.

* Ortada olan gerçeklik şudur yapılan müdahalelerle bazı partilerin altı boşaltıldı o nedenle 1. çıkabildi bu turda. Bu son operasyonlarla bu sonuç elde edildi. Tabi şu sonuç çıktı ortaya sayın Tatar alabileceği oya ulaştı. Bazı desteklerle bir miktar daha gidecek.

* Halkın gerçek iradesi mutlaka sandığa yansıyacak bu turda halkımız kendisine dayatılanı değil kendi iradesi ile gereğini yapacak.

* Müdahaleler 2. turda da devam ediyor. UBP'nin kampanyasını UBP yönetmiyor. Talimatlar veriliyor.

* CTP'ni oy birliği ile aldığı karar var. Kendilerine teşekkür ediyorum.

* Sendikal Platform'un ortak tavırla destek beyan etmeleri önemlidir.

* Bir çok kesimden de farklı farklı partilerden destekler alıyorum.

 

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