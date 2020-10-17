Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim
İşte Mustafa Akıncı'nın açıklamalarından satır başları;
Cumhurbaşkanı adayı Kıbrıs Genç TV'de katıldığı programda vurguladı...
*Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim
* Bu seçim boykot edilecek bir seçim değildir
* Pandemi nedeni ile de gidilmeyecek bir seçim değildir.
* Geçen defa sandığa gitmeyip bu defa gideceğiz diyenler de vardır
* Katılımın artabileceğini ön görüyorum
* Seçim sonuçları bakımından bu şekilde olacağı belliydi ilk turda.. Yukarıda hep 2 aday olarak yarışta anketler görüldü. Bizim tespitlerimizde hep 2 adayın yukarıda olduğu çıktı. Serdar beyin, Kudret beyin, Arıklı'nın oyları hep bu şekilde çıktı.
* Ortada olan gerçeklik şudur yapılan müdahalelerle bazı partilerin altı boşaltıldı o nedenle 1. çıkabildi bu turda. Bu son operasyonlarla bu sonuç elde edildi. Tabi şu sonuç çıktı ortaya sayın Tatar alabileceği oya ulaştı. Bazı desteklerle bir miktar daha gidecek.
* Halkın gerçek iradesi mutlaka sandığa yansıyacak bu turda halkımız kendisine dayatılanı değil kendi iradesi ile gereğini yapacak.
* Müdahaleler 2. turda da devam ediyor. UBP'nin kampanyasını UBP yönetmiyor. Talimatlar veriliyor.
* CTP'ni oy birliği ile aldığı karar var. Kendilerine teşekkür ediyorum.
* Sendikal Platform'un ortak tavırla destek beyan etmeleri önemlidir.
* Bir çok kesimden de farklı farklı partilerden destekler alıyorum.
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