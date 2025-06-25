Alayköy’de Hırsızlık Operasyonu: 4 Kişi Suçüstü Yakalandı!

23-24 Haziran 2025 tarihleri arasında Alayköy’de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında hırsızlık olayı meydana geldi. Fabrikanın tel ile çevrili alanı içerisinden, yeraltı kablosunun yaklaşık 20 metrelik kısmı, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından kasten kesilerek çalındı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlılar S.T. (E-51), A.T. (E-30), H.T. (E-44) ve H.T. (E-32) Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlıların hırsızlıkta kullandıkları araç ve çalınan kablo, emare olarak ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı