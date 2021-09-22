Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, 2022 yılının ilkbahar döneminde koronavirüs salgınına karşı ülke çapında sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini ifade etti. Spahn, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, "Herhangi bir aşının etkili olamayacağı yeni bir varyant türemez ise, ki bu oldukça düşük bir ihtimal, önümüzdeki ilkbaharda pandemiyi aşarak normal hayata dönebiliriz" dedi.

Bu tür salgınlarda toplumsal bağışıklığa her zaman ulaşıldığını ancak burada önemli olan noktanın, bunun "aşı ile mi yoksa hastalığı geçirerek mi sağlandığı" olduğunu vurgulayan Bakan Spahn, "Oraya varmak için aşı olmak kati surette daha güvenli bir yol" ifadesini kullandı. Aşı olmayan kişilerin büyük olasılıkla hastalığa yakalanacağını da belirten Spahn, bugünlerde düşüşe geçen enfeksiyon sayıları nedeniyle bulaş tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Spahn'dan sonbahar-kış uyarısı

"Geçen sene bu dönemde de salgın bir soluklanma molası vermişti. Yani henüz atlatmış değiliz. Sonbahar ve kış aylarında, hepimiz zamanımızı daha çok kapalı mekanlarda geçirirken ve bağışıklık sistemimiz daha zayıfken hastalığa yakalanma riski artacak" uyarısında bulunan Sağlık Bakanı, bugünlerde Almanya'da vaka sayılarında yaşanan düşüşün, tatil döneminin sona ermesi ve test kuralllarının sertleştirilmesi ile alakalı olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınına karşı yürürlükte olan tedbirlerin kaldırılması için şu an henüz erken olduğunu ifade eden Spahn, "Koruyucu önlemlerimiz olmasaydı, sayıları hâlâ çok yüksek olan aşısız kişiler nedeniyle yoğun bakım istasyonlarımıza aşırı yük binerdi" diyerek başka ülkelerde olduğu gibi Almanya'da da "Özgürlük Günü" ilan edebilmek için aşı oranının henüz yeterli seviyede olmadığını vurguladı.

Tam aşılıların oranı yüzde 63

Almanya'da bugüne dek halkın yüzde 67'si en az bir kez aşı olmuş durumda. Eksiksiz aşı olanların oranı ise yüzde 63. Bakan Spahn röportajında ayrıca, Covid-19 hastalığının uzun vadeli etkilerinin tedavisine yönelik araştırmalar konusunda da daha fazla çaba sarfedileceğini bildirdi. Bu konu hakkında henüz çok fazla bilgi sahibi olunmadığının altını çizen Spahn, uzun vadeli etkilerle ilgili standart bir tablo ve net bir teşhisten şimdilik yoksun olduklarını dile getirdi.