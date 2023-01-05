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Almanya ve Norveç yeşil enerji için ortak bildiri imzaladı

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Almanya ve Norveç, yenilebilir enerji alanında iş birliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriye imza attı.
Almanya ve Norveç yeşil enerji için ortak bildiri imzaladı

Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok bağımlı olduğu Rus gazından mahrum kalan Almanya, her yerde ekonomisini yeşil hale getirmek için alternatif enerji kaynakları ararken, özellikle Avrupa’nın önde gelen gaz tedarikçisi haline gelen Norveç’e yöneldi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'ın Oslo ziyareti sırasında Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ile imzaladığı bildiride, iki ülkenin hidrojen, batarya teknolojisi, rüzgar enerjisi ve doğal gaz iş birliğine yönelik adımlar atacağı belirtildi.

Küresel ısınmayla mücadelede önemli bir role sahip olan yer altı karbon depolama alanında iki ülkenin iş birliği yapacağının ifade edildiği bildiride, Berlin’in kapatmak istediği kömürle çalışan elektrik santrallerinin yerine 2030'a kadar Norveç gazıyla çalışan belirsiz sayıda elektrik santralinin inşa edileceği aktarıldı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna’daki savaş nedeniyle Avrupa’da zor zamanlar yaşandığını belirterek “Enerji krizinin ortasında, Norveç’in Avrupa için güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ancak aynı zamanda daha hızlı bir şekilde daha fazla yenilenebilir enerjiye geçmemizin ne kadar önemli olduğunu da değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck da Almanya’nın iklim hedeflerine ulaşması için artık başka alternatifler aramaya vakti olmadığını vurgulayarak, “Norveç’in enerji ihracatı ile Almanya’nın enerji güvenliğinin el ele daha da geliştirilmesini sağlayan gerçek bir ortaklık oluşturuluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

EQUİNOR VE RWE ANLAŞMA İMZALADI

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor ve Alman enerji şirketi RWE arasında denizde rüzgar enerjisi kullanarak “yeşil hidrojen” üretme konusunda birlikte çalışmak için niyet protokolü imzalandı.

Protokol, iki ülke arasında bir denizaltı boru hattıyla hidrojen taşınmasına yönelik çalışmalar yapılmasını da kapsıyor.

Öte yandan, geçen yıldan bu yana Norveç, Rusya'dan Avrupa’ya gaz arzının çoğunun kısıtlanmasının ardından, Avrupa’nın en büyük gaz tedarikçisi olarak Moskova'yı geride bıraktı. Norveç'in kamu şirketi Equinor en büyük gaz ihracatçı oldu.

Norveç, şu anda Almanya’nın gaz ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını sağlıyor. Bu arada, Habeck, hükümet ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmek üzere cuma gününe kadar Norveç’te olacak. 

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