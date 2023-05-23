  • BIST 4.470,97
  • Altın 1259.574
  • Dolar 19.8436
  • Euro 21.3918
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Almanya’da günde ortalama 48 çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor

» »
Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, ülkede günde ortalama 48 çocuğun cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.
Almanya’da günde ortalama 48 çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor

Almanya Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile Federal Hükümetin Çocukların Cinsel İstismar Sorunlarından Sorumlu Bağımsız Komiseri Kerstin Claus, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında cinsel şiddet mağduru çocuk sayılarına ilişkin 2022 polis raporunu açıkladı.

Münch, 2022'de öldürülen çocukların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30 azaldığını belirterek, geçen yıl 101 çocuğun öldürüldüğünü, bu çocukların büyük bölümünün 6 yaşından küçük olduğunu ifade etti.

Cinsel şiddete maruz kalan çocuk sayınının yüksek seviyede seyrettiğini aktaran Münch, 2021’de 17 bin 704 olan cinsel şiddet mağduru çocuk sayısının 2022'de hafif azalarak 17 bin 437 olduğunu belirtti.

“YASAL ÇERÇEVEYE VE YETKİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Münch “Almanya'da günde ortalama 48 çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor” dedi.
Holger Münch, çocuklara yönelik istismar görüntülerinin üretilmesi, bulundurulması ve yayılması alanında vaka sayılarında çarpıcı artış yaşandığına da işaret ederek, polisin 2022'de bu yönde 42 bin 75 suçu tespit ettiğini, bunun 2021'e göre yüzde 7,4 artışa karşılık geldiğini aktardı.

Münch, çocuklara yönelik şiddetle mücadele edilmesi için önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklara yönelik şiddeti durdurmak ve cinsel istismarı sona erdirmek en önemli önceliğimizdir. Ancak başarılı soruşturmalar için uygun yasal çerçeveye ve gerekli yetkilere ihtiyacımız var” dedi.

Bu konuda önemli bir araçtan yoksun olduklarını ifade eden Münch, çocukların cinsel istismara uğramasına karşı mücadelede bilgisayarların IP adreslerinin kaydedilmesini istedi.
BKA Başkan Münch, ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinden (NCMEC) iletilen 10 bin ihbarın, IP adresleri kaydedilmediği için soruşturulmadığını ve faillerin tespit edilemediğini anlattı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ARTTI

Kerstin Claus da internet üzerinden paylaşılan istismar görüntülerinin sayısının arttığına işaret ederek “İnternetteki dijital şiddete daha fazla odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Claus, özellikle çocukların paylaştığı içeriklere de dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaparak, çocukların buradaki sorunun farkında olmadıklarını ifade etti.

Dijital alanda çocukların korunmasına ilişkin önlemlerin arttırılmasını isteyen Claus, bu yönde yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Claus, açıklanan mevcut sayılara karşın Almanya'da cinsel şiddete maruz kalan çocuk sayısının gerçek boyutunun ne kadar olduğunun bilinmediğini belirterek, bu konuda araştırma yapacak bir merkezin kurulmasını istedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erken sıcak hava dalgasının vurduğu İspanya'da su krizi büyüyor: "Ülke çöle dönüşüyor"22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:20
  • BM Genel Sekreteri’nden “BMGK’de reform” mesajı22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:18
  • Yeşil Barış Hareketi: Canlıların yaşam alanlarını tahrip etmeyi durdurmalıyız22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:58
  • Mahkemeye taşındı: Rahip onlarca çocuğu istismar etmiş21 Mayıs 2023 Pazar 19:59
  • Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor21 Mayıs 2023 Pazar 18:24
  • Göller bilim insanlarının tahmininden hızlı kuruyor21 Mayıs 2023 Pazar 14:57
  • G7 liderlerinden, küresel gıda güvenliği krizine karşı iş birliği mesajı21 Mayıs 2023 Pazar 12:19
  • Cambridge Üniversitesi’nden strese karşı ilginç uygulama20 Mayıs 2023 Cumartesi 22:45
  • BM Genel Sekreteri Guterres, nükleer silahsızlanmanın mümkün olduğunu söyledi20 Mayıs 2023 Cumartesi 21:14
  • Ekvador'da toprak kaymasında can kaybı artıyor20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti