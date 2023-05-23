Almanya Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch ile Federal Hükümetin Çocukların Cinsel İstismar Sorunlarından Sorumlu Bağımsız Komiseri Kerstin Claus, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında cinsel şiddet mağduru çocuk sayılarına ilişkin 2022 polis raporunu açıkladı.

Münch, 2022'de öldürülen çocukların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 30 azaldığını belirterek, geçen yıl 101 çocuğun öldürüldüğünü, bu çocukların büyük bölümünün 6 yaşından küçük olduğunu ifade etti.

Cinsel şiddete maruz kalan çocuk sayınının yüksek seviyede seyrettiğini aktaran Münch, 2021’de 17 bin 704 olan cinsel şiddet mağduru çocuk sayısının 2022'de hafif azalarak 17 bin 437 olduğunu belirtti.

“YASAL ÇERÇEVEYE VE YETKİYE İHTİYACIMIZ VAR”

Münch “Almanya'da günde ortalama 48 çocuk cinsel şiddete maruz kalıyor” dedi.

Holger Münch, çocuklara yönelik istismar görüntülerinin üretilmesi, bulundurulması ve yayılması alanında vaka sayılarında çarpıcı artış yaşandığına da işaret ederek, polisin 2022'de bu yönde 42 bin 75 suçu tespit ettiğini, bunun 2021'e göre yüzde 7,4 artışa karşılık geldiğini aktardı.

Münch, çocuklara yönelik şiddetle mücadele edilmesi için önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklara yönelik şiddeti durdurmak ve cinsel istismarı sona erdirmek en önemli önceliğimizdir. Ancak başarılı soruşturmalar için uygun yasal çerçeveye ve gerekli yetkilere ihtiyacımız var” dedi.

Bu konuda önemli bir araçtan yoksun olduklarını ifade eden Münch, çocukların cinsel istismara uğramasına karşı mücadelede bilgisayarların IP adreslerinin kaydedilmesini istedi.

BKA Başkan Münch, ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinden (NCMEC) iletilen 10 bin ihbarın, IP adresleri kaydedilmediği için soruşturulmadığını ve faillerin tespit edilemediğini anlattı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ ARTTI

Kerstin Claus da internet üzerinden paylaşılan istismar görüntülerinin sayısının arttığına işaret ederek “İnternetteki dijital şiddete daha fazla odaklanmamız gerekiyor” dedi.

Claus, özellikle çocukların paylaştığı içeriklere de dikkat edilmesi gerektiği uyarısı yaparak, çocukların buradaki sorunun farkında olmadıklarını ifade etti.

Dijital alanda çocukların korunmasına ilişkin önlemlerin arttırılmasını isteyen Claus, bu yönde yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Claus, açıklanan mevcut sayılara karşın Almanya'da cinsel şiddete maruz kalan çocuk sayısının gerçek boyutunun ne kadar olduğunun bilinmediğini belirterek, bu konuda araştırma yapacak bir merkezin kurulmasını istedi.