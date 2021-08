Almanya’dan uyarı: Şeriat gelirse para göndermeyiz

ZDF’ye konuşan Maas, Almanya’nın her yıl Afganistan’a para yardımı yaptığını dile getirdi. Maas, “Biz her yıl 430 milyon euro para gönderiyoruz. Fakat eğer Taliban ülke yönetimini ele geçirir ve Şeriatı getirirse tek bir sent göndermeyiz” dedi.

2011’den beri bölgede olan batılı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin hızlanmasıyla birlikte etkisini yeniden artıran Taliban, birçok büyük kenti ele geçirdi. ABD istihbarat yetkilileri, Taliban’ın 90 gün içerisinde başkent Kabil’i ele geçirebileceğine dair analizler yaparak öngörüde bulundu.