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Altın düşüşün ardından yeniden yükselişte

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Altın fiyatları geçen haftaki düşüşün ardından tarife endişeleri ile tekrar yükselişte.
Altın düşüşün ardından yeniden yükselişte

Altın, geçen haftaki sert düzeltmenin ardından yükseldi. Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın önemli ticaret ortaklarına ithalat vergileri uygulamaya hazırlanmasını değerlendiriyor.

Külçe altın, yılın rekor kıran başlangıcından sonra bazı yatırımcıların kâr elde etmesiyle 2025'in ilk haftalık kaybını elde ettikten sonra ons başına 2.870 dolara yakın işlem görüyor. Trump, bu hafta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik vergi ve Çin'e uygulanan vergiyi iki katına çıkarmayı planlıyor. Bu hareketlerin, halihazırda soğuma belirtileri gösteren bir ekonomiyi baltalayacağı yönündeki endişeler artıyor; bu da kıymetli metalin güvenli liman statüsünü destekliyor.

Ekonomini ile ilgili endişelerin yeniden canlanmasıyla, Fed’in faiz oranlarında indirime gideceği beklentileri arttı. Bu da külçe altının getiri sağlamayan bir varlık olarak cazibesini artırdı.

Aynı zamanda yatırımcılar hala enflasyondan endişe duyuyorlar, çünkü Trump'ın önerdiği tarifeler fiyat baskılarını yüksek tutma tehdidinde bulunuyor; bu görüşe göre geçen hafta dolar yükseldi.

Son ABD verileri, ABD'nin durgun enflasyon denilen bir döneme girebileceği endişelerini körükledi. Bu dönemde ekonomi hem durgun büyüme hem de yüksek enflasyonla karşı karşıya. Bu, belirsiz zamanlarda değer deposu olarak fayda sağlayan varlıklar arasında yer alan altına destek sağlayabilir.

Spot altın, geçen haftayı yüzde 2,7 düşüşle tamamladıktan sonra Singapur'da sabah 8:02'de ons başına yüzde 0,4 artarak 2.870,26 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düştü. Gümüş, platin ve paladyum hepsi yükseldi.

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