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Altın fiyatları baskı altında

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ABD’nin ek gümrük vergileri, ABD borsalarının güçlenmesi altın fiyatlarını baskı altında tutuyor.
Altın fiyatları baskı altında

Piyasaları yine ABD’nin kararları domine ediyor. Altın fiyatları da ABD’nin politikalarıyla yön buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, AB’nin müzakere için temasa geçtiğini açıkladı.

Yine Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak “Putin ateşle oynuyor, ben olmasam Rusya’nın başına çok kötü şeyler gelirdi” dedi. Putin’in danışmanı Medvedev ise “Benim bildiğim çok kötü şey 3’üncü Dünya Savaşı” cevabını verdi.

Altın fiyatları da karmaşık seyre yöneldi. Dün tarihi zirvesine yaklaşırken yüzde 1 civarında gerileme yaşayan ons altın bugün de güçsüz seyrediyor.

Ons altın güne 3302 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3291 dolar, en yüksek de 3315 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3300 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 4127 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4118 lira, en yüksek de 4167 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4146 liradan alıcı buluyor.

 

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