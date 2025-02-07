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SON DAKİKAABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı

Altın fiyatları rekora yakın

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Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe rekor seviyelere yakın başladı. Yatırımcılar, bugün ABD istihdam verilerini yakından takip edecek.
Altın fiyatları rekora yakın

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe rekor seviyelere yakın başladı.

Ons altın, ilk işlemlerde yüzde 0,40 artışla 2 bin 870 dolar civarında fiyatlandı. Altının ons fiyatı, çarşamba günü 2 bin 882 dolar ile rekor kırmıştı.

Sarı metal, merkez bankası alımlarının hızlanması, küresel ticaret gerilimleri ile faiz indirimine yönelik belirsizliklerin etkisiyle yükseldi.

Gram altın, güne 3 bin 316 Türk Lirası ile rekor seviyeye yakın başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 434 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.


Yatırımcılar, bugün tarım dışı istihdam verilerini yakından takip edecek. ABD istihdam verileri saat 16.30'da belli olacak. Ülkede tarım dışı istihdamın 169 bin civarında gelmesi bekleniyor. Geçen ay istihdamda 256 bin ile güçlü artış yaşanmıştı.

Çin, önümüzdeki haftadan itibaren ABD enerji ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamasını başlatacak. Çin'in misillemesi Trump'ın yüzde 10'luk gümrük vergisinin ardından geldi.

Trump'ın Gazze planı da Ortadoğu'da gerilimi artırdı. Trump, "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi. Trump'ın bu açıklaması, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından geldi.

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