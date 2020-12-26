Altın Fiyatları Yine Hareketlendi (26 Aralık 2020 Cumartesi)

Son dakika altın haberleri… Altın fiyatları 2020 yılının sonu yaklaştıkça hem ons hem de gram tarafında hareketliliğini artırdı. Altın fiyatları yeni haftaya "Koronavirüs mutasyon" haberleriyle yükselişle başladı. Ons altın fiyatları 1906 seviyesini görürken, gram altın fiyatları ise 472 lirayı gördü. Altın yatırımcıları son dakika haberlerine odaklanırken, Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri altın fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı.

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK AÇIKLAMALARI ALTINDA YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Ons altın fiyatları corona virüs mutasyonu sonrası aşıların etkinliğini koruyacağı beklentisinin etkisiyle yönünü kısmen tekrar aşağı çevirdi ve hafta içi en düşük 1855 dolar seviyesini gördü.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI: DOLAR VE ALTIN DÜŞTÜ

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 200 baz artırdığını duyurdu.

Dolar/TL yeni haftaya Merkez Bankası'ndan gelebilecek faiz artırım beklentisi ile zayıf bir seyirle 7.64 lira seviyesinden giriş yaptı.

DOLAR 7.55, GRAM ALTIN İSE 454 LİRAYI GÖRDÜ

Piyasa beklentisinin üst bandından gelen bu faiz kararı ile dolar kuru 7.55 seviyesine kadar gerilerken, gram altın fiyatları ise 454 lira seviyesini gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 458,36 liradan alınıp, 458,65 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 742,60 liradan alınırken, 750,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları bugün 1.485,30 lira alış, 1.499,60 lira satış olarak kaydedildi.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını anlık alış fiyatı 3.024 iken; satış fiyatı ise 3.070 oldu.

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Reşat altını 3.056,42 liradan alınıp, 3.102,95 liradan satılıyor.