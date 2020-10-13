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Altın fiyatlarında Son Durum Ne? 13 Ekim 2020 Salı

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Altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği, haftanın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar merak edilirken 22 ayar bilezik alış fiyatı bugün 437,02 TL olarak işlem görüyor.
Altın fiyatlarında Son Durum Ne? 13 Ekim 2020 Salı

13 Ekim altın fiyatları son dakika hareketliliği başladı. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel rakamlar merak edilirken araştırmalar da gün içerisinde sürmeye devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,92

SATIŞ: 453,74

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.214,80

SATIŞ: 3.239,80

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.224,00

SATIŞ: 3.272,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.111,69

SATIŞ: 3.171,88

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.569,30

SATIŞ: 1.585,30

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,70

SATIŞ: 793,60

GRAM ALTIN

ALIŞ: 484,07

SATIŞ: 484,19

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