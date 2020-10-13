Altın fiyatlarında Son Durum Ne? 13 Ekim 2020 Salı

13 Ekim altın fiyatları son dakika hareketliliği başladı. Sabah saatlerinden itibaren canlı ve güncel rakamlar merak edilirken araştırmalar da gün içerisinde sürmeye devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 436,92
SATIŞ: 453,74
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.214,80
SATIŞ: 3.239,80
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.224,00
SATIŞ: 3.272,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.111,69
SATIŞ: 3.171,88
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.569,30
SATIŞ: 1.585,30
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 784,70
SATIŞ: 793,60
GRAM ALTIN
ALIŞ: 484,07
SATIŞ: 484,19
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