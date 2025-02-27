Altın güvenli liman talebiyle gücünü koruyor

Altın, Trump’ın Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere gümrük tarifeleri uygulama planları ile güvenli liman talebimi koruyor.

Altın, yatırımcıların Trump’ın Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere gümrük tarifeleri uygulama planları hakkındaki son açıklamalarını değerlendirmesiyle, rekora yakın bir seviyede yatay seyrediyor.

Külçe altın, ons başına 2.920 dolara yakın bir seviyede işlem gördü. Trump yönetiminin AB’ye yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını söylemesinin ardından, bunun bloktan tüm ihracatları mı yoksa sadece belirli ürün veya sektörleri mi etkileyeceğini açıklamaması belirsizlik oluşturdu. ABD başkanı ayrıca Meksika ve Kanada’ya uygulanan vergilerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini söyledi.

Trump’ın iktidara geri dönmesinden bu yana, gümrük tarifeleri piyasaları sık sık şaşırttı ve politikaları konusunda şüphe uyandırdı. Bu karışıklık, yıkıcı jeopolitik hamlelerle birlikte, külçe altının belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak rolünü vurguladı. Ek olarak, yeni araştırmalar Çin’den ithalata yönelik planlanan vergilerin, Amerikan ekonomisini ABD ticaret verilerinin gösterdiğinden daha fazla etkileyebileceğini öne sürüyor.

Değerli metal, son günlerde yatırımcıların bu yıl iki çeyrek puanlık faiz oranı indirimini tam olarak fiyatlandırmaya devam ettiğini gösteren zayıf ABD verileriyle de desteklendi. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz ödemediği için altının yararına olma eğilimindedir.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:24’te ons başına yüzde 0,1 artarak 2.918,21 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş, platin ve paladyumun hepsi sabit seyretti.