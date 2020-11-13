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Altın Piyasasında Son Durum ( 13 Kasım 2020 Cuma )

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Altın Fiyatları Düşecek Mi, Artacak Mı?
Altın Piyasasında Son Durum ( 13 Kasım 2020 Cuma )

Canlı ve anlık takip edilen yatırım araçlarından birisi olan altın fiyatları 13 Kasım Cuma günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Gelen son dakika aşı haberlerinin güçlenmesi üzerine yeniden fiyatlanan ons altın, 1950 bandından 1870 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından gram ve çeyrek altın yatırımcısı tarafından sıkı sıkıya takip edilmeye başlandı. Dolardaki düşüşle beraber gram bazında 470 TL' altını test eden altın fiyatları, güncel gelişmeleri fiyatlamalarında doğrudan baz alıyor. Peki, analistlerin altın yorumları çerçevesinde altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, 13 Kasım güncel ve canlı altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler.

ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI 13 KASIM 2020

Altın fiyatları 13 Kasım itibari ile merak edilen konular arasında yerini aldı. Analistler, bir önceki gün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, söz konusu teşvik adımlarının ve gerileyen dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti. Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor.

Gram altın an itibari ile 463 liradan alınıyor, 467 liradan satılıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 756 liradan işlem görürken, 772 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.513 liradan işlem görürken, 1.544 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.114 liradan işlem görürken, 3.145 liradan bozduruluyor..

PİYASALARDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 466,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
     ÇARŞAMBA                                                        PERŞEMBE
      Alış Satış                                                            Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00                 466,30 466,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.110,00 3.131,00              3.073,00 3.094,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00                        425,30 429,30
Lira(Tam) Ziynet 3.039,00 3.059,00                    3.003,00 3.023,00
Yarım Ziynet 1.520,00 1.530,00                          1.502,00 1.512,00
Çeyrek Ziynet 760,00 765,00                                  751,00 756,00

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