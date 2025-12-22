  • BIST 11310.91
8 yangında 8 milyona yakın maddi hasar oluştu

Ülkede bir haftada çıkan 8 yangında 8 milyona yakın maddi hasar meydana geldi.
8 yangında 8 milyona yakın maddi hasar oluştu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 15-21 Aralık tarihlerini kapsayan sürede KKTC’de çıkan, ve 7 milyon 720 bin 250 TL zarara neden olan 8 yangının muhtemel sebepleri; “Kısa devre, söndürülmeyen sigara izmaritleri, araçların motor bölümünden sızan yakıt, ısınma ve kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar” olarak sıralandı.

Öte yandan söz konusu tarihlerde 17 özel servis olayı meydana geldi.

Özel servis olayları “Yangına karşı tedbir alma, araçların motor bölümlerinde sıkışan kedilerin ve su kuyusuna düşen köpeğin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, trafik kazasında araçta sıkışan kişilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki” olarak aktarıldı.

