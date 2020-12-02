Altın Piyasasında Son Rakamlar ( 2 Aralık 2020 Çarşamba )

Altın fiyatları son dakika hareketliliği bu yönde yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altın fiyatları ne kadar sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aranıyor.

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.051,10

SATIŞ: 3.079,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.041,00

SATIŞ: 3.087,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,97

SATIŞ: 429,98

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.931,08

SATIŞ: 2.988,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.485,5

SATIŞ: 1.509,80

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 742,80

SATIŞ: 750,80

GRAM ALTIN

ALIŞ: 457,03

SATIŞ: 457,11