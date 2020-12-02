Altın Piyasasında Son Rakamlar ( 2 Aralık 2020 Çarşamba )

Altın fiyatları son dakika hareketliliği bu yönde yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumumuzun kültüründe ayrı bir yeri olan altın fiyatları ne kadar sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aranıyor.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.051,10
SATIŞ: 3.079,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.041,00
SATIŞ: 3.087,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 413,97
SATIŞ: 429,98
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.931,08
SATIŞ: 2.988,98
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.485,5
SATIŞ: 1.509,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 742,80
SATIŞ: 750,80
GRAM ALTIN
ALIŞ: 457,03
SATIŞ: 457,11
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.