Altın rekor seviyeye yakın yatay seyirde

Külçe altın ons başına yaklaşık 2.930 dolar seviyesinde işlem gördü. Bu da onu yedinci haftalık kazanç yoluna soktu ve Ağustos 2020’den bu yana en uzun yükselişi gerçekleşti. Trump, ABD’nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzaladı.

Karşılıklı tarifeler, Trump’ın ABD ticaret açıklarını gidermek için attığı en kapsamlı adım olacak, ancak bunları hemen uygulamama kararı, müzakereler için bir açılış teklifi olarak görülebilir. Başkan Trump, Çin mallarına zaten yüzde 10 vergi koydu ve önümüzdeki ay tüm ABD çelik ve alüminyum ithalatlarına yüzde 25 vergi koymayı planlıyor.

Altın bu yıl üst üste rekorlar kırdı ve ons ​​başına 3 bin dolarlık bir teste hazırlanıyor. Bu artış, ABD ekonomisi ve para politikası görünümüne ilişkin artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle desteklendi.

Bankalar, ons başına 3 bin dolarlık bir zirvenin yaklaştığını tahmin ediyor. Bunlardan Citigroup geçen hafta, jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşlarının talebi artırmasıyla altının üç ay içinde bu seviyeye ulaşmasını beklediğini söyledi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:04’te yüzde 0,1 artarak ons ​​başına 2.930,93 dolara çıktı ve haftalık yüzde 2,4’lük bir artış kaydetti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, önceki seansta yüzde 0,7 düştükten sonra yatay seyretti. Gümüş, platin ve paladyum ise yatay seyretti.