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Altın rekora yakın beklemede

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Altın, ABD’den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde.
Altın rekora yakın beklemede

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin ardından yükselen liman talebini ve ABD’den gelen son enflasyon verisiyle rekor seviyeye yakın bir yatay seyirde.

Külçe ons başına 2.900 doların üzerinde işlem görüyor ve yatırımcılar bu yıl Aralık ayında sadece bir faiz indirimi fiyatlıyor. Hazine tahvili getirileri sıçramasıyla faiz getirmeyen kıymetli metali baskıladı.

Yatırımcılar, Beyaz Saray’ın ticaret ve göç konusundaki duruşunun enflasyonu yeniden canlandırması ve büyümeyi etkilemesi durumunda ABD ekonomisi ve para politikası için olası etkileri değerlendirmeye çalışıyor. Powell Salı günkü konuşmasında Fed’in para politikasını daha fazla gevşetmeden önce sabırlı olacağını söyledi.

Altın bu yıl üst üste rekorlar kırdı ve ons ​​başına 3 bin dolarlık bir teste hazırlanıyor. Bu artış, ABD ekonomisi ve para politikası görünümüne ilişkin artan belirsizlik ortamında güvenli liman talebiyle desteklendi.

Metalin son yükselişine külçe destekli borsa yatırım fonlarına gelen girişler eşlik etti. Bloomberg hesaplamalarına göre küresel varlıklar bu yıl şu ana kadar yüzde 1’den fazla artarak Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Spot altın, Salı günü 2.942,68 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra Singapur’da sabah 8:07 itibarıyla ons başına yüzde 0,1 artarak 2.907,63 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş ve paladyum yükselirken platin yatay seyretti.

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