  • BIST 9866.77
  • Altın 3396.409
  • Dolar 36.2717
  • Euro 37.9574
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

Altın rekora yaklaşıyor: 3 bin dolar aşılacak mı?

» »
Altında küresel ticarette gerilimler ile jeopolitik gelişmeler fiyatlanıyor. Ons altın güne 2 bin 900 doların üzerinde başladı. Gram altın 3 bin 396 Türk Lirası’ndan alıcı buldu.
Altın rekora yaklaşıyor: 3 bin dolar aşılacak mı?

Ons altında küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin fiyatlaması sürüyor.

Altın, günün ilk işlemlerinde yüzde 0,4 artışla 2 bin 910 dolara yükseldi.

Gram altın, 3 bin 396 Türk Lirası’ndan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 584 Türk Lirası’ndan fiyatlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük vergisi planı küresel ticaret gerilimlerini tırmandırdı. Bu durum sarı metalin güvenli liman cazibesini güçlendirdi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ise yükselişi baskıladı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, kalıcı enflasyon karşısında daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli duruşunu yineledi.

Fed Guvernörü Christopher Waller, enflasyonist baskılar azalana kadar faiz indirimlerine ara verilmesini destekledi.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in son toplantısının tutanaklarına odaklandı.

Jeopolitik cephede ise yatırımcılar Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Altının bu yıl gösterdiği performansın ardından bankalar tahminlerini güncellemeye başladı.

ABD merkezli Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 3 bin 100 dolara yükseltti. Banka, uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3 bin 300 doların görülebileceğini ifade etti.

İsviçre merkezli UBS ise altının 3 bin 200 doların üzerine çıkacağını öngördü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altın rekora yakın beklemede13 Şubat 2025 Perşembe 10:34
  • Döviz rekor tazeledi!13 Şubat 2025 Perşembe 10:12
  • Altın fiyatları rekora yakın07 Şubat 2025 Cuma 10:42
  • Sterlin 44,72 TL’den satılıyor... İşte güncel kurlar07 Şubat 2025 Cuma 10:23
  • Dolar ve Sterlin sakinleşti...06 Şubat 2025 Perşembe 10:48
  • Altın yatay seyrediyor06 Şubat 2025 Perşembe 10:08
  • Petrol yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor06 Şubat 2025 Perşembe 09:48
  • Altın rekor seviyeye yakın04 Şubat 2025 Salı 11:07
  • Brent petrolün varili 75,05 dolardan işlem görüyor04 Şubat 2025 Salı 09:42
  • Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar04 Şubat 2025 Salı 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti