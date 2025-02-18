Altın rekora yaklaşıyor: 3 bin dolar aşılacak mı?

Altında küresel ticarette gerilimler ile jeopolitik gelişmeler fiyatlanıyor. Ons altın güne 2 bin 900 doların üzerinde başladı. Gram altın 3 bin 396 Türk Lirası’ndan alıcı buldu.

Ons altında küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin fiyatlaması sürüyor.

Altın, günün ilk işlemlerinde yüzde 0,4 artışla 2 bin 910 dolara yükseldi.

Gram altın, 3 bin 396 Türk Lirası’ndan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 584 Türk Lirası’ndan fiyatlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın karşılıklı gümrük vergisi planı küresel ticaret gerilimlerini tırmandırdı. Bu durum sarı metalin güvenli liman cazibesini güçlendirdi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ise yükselişi baskıladı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, kalıcı enflasyon karşısında daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli duruşunu yineledi.

Fed Guvernörü Christopher Waller, enflasyonist baskılar azalana kadar faiz indirimlerine ara verilmesini destekledi.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in son toplantısının tutanaklarına odaklandı.

Jeopolitik cephede ise yatırımcılar Rusya-Ukrayna arasında olası bir ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Altının bu yıl gösterdiği performansın ardından bankalar tahminlerini güncellemeye başladı.

ABD merkezli Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini 3 bin 100 dolara yükseltti. Banka, uzun süreli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle yıl sonuna kadar altında ons başına 3 bin 300 doların görülebileceğini ifade etti.

İsviçre merkezli UBS ise altının 3 bin 200 doların üzerine çıkacağını öngördü.