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SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

Altın stabil seyrediyor

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Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçimsizliği üzerinde denge sağlamaya çalışırken altın sabit kaldı.
Altın stabil seyrediyor

Altın, Çarşamba günü dalgalı bir seansın ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Jerome Powell’ı görevden alabileceğine dair spekülasyonların artmasıyla, yatırımcıların Powell’ın Federal Rezerv başkanlığı görevinin geleceğini değerlendirmesiyle sabit kaldı.

Altın, önceki seansta yüzde 0,7 artış kaydettikten sonra ons başına 3.350 doların altına geriledi. Beyaz Saray yetkilisinin Trump’ın Fed başkanını görevden almayı planladığını açıklamasının ardından, Trump, Powell’ı görevden almak için “hiçbir şey yapmayı planlamadığını” söyledi.

Trump’ın açıklaması piyasaları sakinleştirmeden önce, ilk spekülasyonların ardından altın yükseldi, ABD hisse senetleri, dolar ve Hazine tahvili getirileri düştü.

Yine de, siyasi müdahaleye ilişkin endişeler devam ediyor. Powell’ın 2026’daki görev süresinin bitiminden önce görevden alınması, Fed’in bağımsızlığını sorgulanır hale getirecek ve muhtemelen altının güvenli liman cazibesini artıracaktır. Değerli metal, ticaret ve jeopolitik gerilimler, borsa yatırım fonlarına güçlü girişler ve merkez bankalarının alımları ile desteklenerek bu yıl neredeyse yüzde 30 değer kazandı.

Ons altın güne 3350 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3336 dolar, en yüksek de 3352 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3341 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4331 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4313 lira, en yüksek de 4337 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4320 liradan alıcı buluyor.

 

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