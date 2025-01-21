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Altın, Trump’tan aldığı destekle yükseliyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ayın başlarında Meksika ve Kanada’ya muhtemelen tarifeler uygulayacağını duyurmasının ardından altın yükselişe geçti.
Altın, Trump’tan aldığı destekle yükseliyor

Altın mütevazı sayılabilecek bir yükselişe ons ​​başına 2.720 doların üzerine tırmandı. Trump’ın, ABD’nin komşularına karşı yüzde 25’e kadar yeni vergi getireceğine yönelik açıklamaları altını yukarı taşıyan unsur oldu. Eğer yürürlüğe girerse, bu hamle ülkeler arasında bir ticaret savaşını tetikleme tehlikesi taşıyor.

Trump ayrıca ABD’ye yapılan tüm yabancı ithalatlara hala evrensel bir tarife uygulamayı düşündüğünü belirtti, ancak “henüz buna hazır olmadığını” söyledi.

Trump’ın yorumlarının ardından gümüş vadeli işlemleri kısa bir süre yükseldi, Mart ayında teslimat için sözleşmelerdeki fiyatlar gevşemeden önce yüzde 0,8’e kadar artarak ons ​​başına 31,375 dolara çıktı. Meksika, gümüşün en büyük madencisi ve tarifelerin metal ithalatına uygulanıp uygulanmayacağı belirsiz.

Enflasyon tehlikesi

Bununla birlikte, hem gümüş hem de altının kapsamlı tarife önlemlerine yakalanma olasılığı son haftalarda piyasayı altüst etti ve New York’ta teslim edilebilir vadeli işlemler için primleri, tüccarlar kısa pozisyonlarını kapatmaya çalışınca, yüksek seviyelere çıkardı.

Yatırımcılar ayrıca enflasyon görünümünü de değerlendiriyorlardı, Trump’ın vergi indirimleri ve artan harcamalar konusundaki yerel gündemi bu yıl devam eden fiyat artışı baskılarına işaret ediyor olabilir. Bu, Federal Rezerv’in para politikasını gevşetmeye devam etme yeteneğini sınırlayabilir.

Altın, Fed’in daha gevşek para politikasına, jeopolitik gerginliklere ve merkez bankası alımlarına yönelmesiyle sağlanan kazançlarla 2024’te bir dizi rekor kırdı. Değerli metal, yeni başkanın göç politikasıyla ilgili endişeler ve ABD’nin diğer ülkelerle giderek daha gergin ilişkiler kurma kapsamı arasında güvenli liman varlıklarına olan talepten daha fazla destek alabilir.

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