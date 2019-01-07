Altın Yenir Mi? 

Altın yemek tamamen güvenli olmakla birlikte, bilim adamları her gün 0,2 gr altın yemenin vücuttaki toksinleri atmasından ötürü yararlı olduğunu savunmaktadır. Altın Avrupa ve Amerika basta olmak üzere birçok kıta da tüketilmektedir.

Altın yemek tamamen güvenli olmakla birlikte, bilim adamları her gün 0,2 gr altın yemenin vücuttaki toksinleri atmasından ötürü yararlı olduğunu savunmaktadır. Altın Avrupa ve Amerika basta olmak üzere birçok kıtada tüketilmedir. Bununla birlikte altın bir çok yemekte dekoratif amaçla da kullanılmaktadır.

Altınla Hazırlanmış Olan Başka Yiyecekler Var Mı ?

Birçok ülke kültüründe altın yemeklerde kullanılır;

Hindistan Dünyada en fazla altının tüketildiği ülkedir. Yaklaşık olarak Hintliler yılda 12 tonun üzerinde altın tüketirler. Altın yaprakları dekoratif pastalar yaparak evlilik, kutlamalar gibi özel günler unutulmaz hale getirilir.

Fransa ve İtalya da en ünlü şefler hazırlamış oldukları en güzel yemeklerini altı tozu ve yaprakları ile süslerler. Altın yaprakları ile kaplanmış meyveler yılbaşı gibi özel günlerin vazgeçilmezleridir.

Japonya da altın yaprağı ile yapılan saki ve suşhiler ihtişam ve güç sembolü olarak görülmekle birlikte yeni yıla girerken yenilen altın yaprağının şans getireceği kabul edilmiştir.

Osmanlı devletinin en önemli padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman’ın yemeklerinde altın yediği hatta viyana seferi sırasında yemiş olduğu tavuklarının üzerine altın tozu döktüğü bilinmektedir. Dönemin cimri Viyanaları ise altın tozunun çok pahalı olmasından dolayı tavuğun üzerine yine altın renginde olan galeta ununu dökmüşler yağda kızartarak bugünkü Şnitseli bulmuşlardır.

Altın Yemek Tıbbi Olarak Vücuda Herhangi Güç Katar Mı ?

Bir çok eski kültür, Mısır,Hindistan ve Çin gibi ilaç yapımında altın kullanmışlardır. “Tuz ve Demir” (81 BC), de Çinli Batı hanedanı Huan Kuan şöyle yazmıştır:

“… ölümsüzler altın ve inci yutarlar, böylece cennette ve dünyada ebedi hayattan zevk alırlar.”

Doğu hanedanında da Ge Hong (281-341 AD) şöyle yazar altın “insan vücudunu hafifletir ve ebedi hayattan keyif alır”.

Geleneksel “Çin Kanal Tedavisine” göre altın vücuda da girdiğinde dolaşımını iki yolla gerçekleştirerek toksinlerin atılmasını sağlar.

Bunlar;

Ellerinden başlayarak ayaklara doğru ilerleme ya da ayaklardan göbek bölgesine doğru ilerlemedir.



Son zamanlarda, Jacques Forestier’ın 1929 da bildirdiğine göre altın karışımı kullanımı eklem iltihabının tedavisinde yararlıdır. 2.Dünya savaşında sonra yapılan çalışmalara göre altın içeren ilaçlar romatizmal eklem iltihabı tedavisinde etkilidir. Tıb alanında altın kullanımı krizoterapi olarak adlandırılır.

II. Dünya savaşından sonra, altınlı ilaçlar, eklem iltihabı tedavisi başta olmak üzere birçok tibbi hastalığın tedavisinde kullanıldı.

Son birkaç yılda, altın bileşiklerin malları, HIV ve kanser tedavisinde kullanıla bileceği araştırılmakla birlikte henüz kesin bir sonuç alınamamıştır. Geçenlerde, ulusal Singapur üniversitesinde araştırmacılar, kanserin davranışı için ecza mallarında kullanım için yeni altın komplekslere patent aldı.

Bakterilerle ilgili sömürgeleştirmeye altının mükemmel biocompatibilityi ve yüksek direnci, ilaçta çeşitli kullanımlara götürdü. Diş hekimliğinde altın alaşımların açık kullanımının dışında, tıbbi aletlerde altının, hız ayarlayıcılar için teller gibi birkaç güncel uygulaması vardır.