Altında güvenli liman alımları

Küresel piyasalarda ABD verilerinin yarattığı belirsizlik piyasa aktörlerini güvenli liman konumundaki enstrümanlara yönlendirdi.

Bu enstrümanlardan biri olan altın yeni haftaya 2 bin 690 dolar civarında başladı. Dolar/TL kuru ve altının onsu üzerinden hesap edilen gram altın ise 3 bin 68 TL’yi gördü.

Küresel piyasada altın fiyatları geçen hafta daha güçlü tahvil getirileri ve dolara rağmen yüzde 2’ye yakın artış göstermişti.

ABD’de Cuma günü gelen veriler güçlü bir istihdam piyasasına işaret ederken, Fed ile ilgili gevşeme beklentilerinin de değişmesine yol açmıştı.

Pepperstone Group Ltd. Araştırma Müdürü Chris Weston, geçen hafta beklenenden daha güçlü gelen veriler sonrasında yatırımcıların dolar ve altın gibi güvenli liman varlıkları lehine hisse senedi riskini azalttığını söyledi.