Altında hafif yükseliş başladı

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği de dahil olmak üzere büyük ekonomilerle daha fazla gümrük vergisi müzakeresine açık olduğunu söylemesinin ardından hafif bir düşüşün ardından istikrar kazandı.

Külçe altın bir önceki seansta yüzde 0,4 düştükten sonra ons başına 3 bin 361 dolara ulaştı. Trump’ın ticaret görüşmelerini uzatma konusundaki belirgin istekliliği güvenli liman talebini hafifletti.

ABD’nin agresif ve düzensiz ticaret politikasının belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak cazibesini artırmasıyla kıymetli metal bu yıl dörtte birinden fazla yükselerek Nisan ayında ons başına 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak, yatırımcıların yeni ticaret sisteminin nihai hatları hakkında daha fazla netlik beklemesi ve bu kadar yüksek seviyelerde altın satın almakta tereddüt ettiklerine dair işaretler nedeniyle ralli son üç ayda durdu.

City Index’te piyasa analisti olan Fawad Razaqzada, “Ticaret görüşmeleri Ağustos ayından önce kötüleşirse, külçe altının eski yüksek seviyelerini yeniden test ettiğini ve hatta aştığını görebiliriz. Şimdilik, piyasa bekle ve gör modunda görünüyor ve altın tahminini temkinli bir şekilde yükseliş eğiliminde tutuyor.” dedi.

Ons altın güne 3343 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3341 dolar, en yüksek de 3361 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3360 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 4318 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4315 lira, en yüksek de 4346 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 4345 liradan alıcı buluyor.