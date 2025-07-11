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Altında haraketlilik sürüyor

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Yeni tarife açıklamaları sonrası ons altın 3 bin 340 dolara, gram altın ise 4.312 liraya yükseldi.
Altında haraketlilik sürüyor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’dan yapılan ithalata yönelik yeni tarifeler getireceğini duyurmasının ve diğer ticaret ortaklarına yönelik daha geniş kapsamlı yaptırımlar tehdidinde bulunmasının ardından yükselişe geçti.

Küresel ticaret ortamındaki artan belirsizlikler ve buna paralel olarak doların güçlenmesiyle, ons altın yüzde 0,5 artışla 3 bin 340 dolar seviyesine ulaştı. Analistlere göre 3 bin 336 dolar seviyesi, altın için güçlü bir teknik direnç konumunda bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın ise hem dolar/TL kurundaki hem de ons altındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,7 değer kazanarak 4.312 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 7 bin 11 TL , Yarım altın 14 bin 20 TL, Tam altın 27 bin 332 TL'den işlem görüyor.

 

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