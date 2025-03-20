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Altında yeni rekor

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Altın, FED’in ABD büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından rekor kırdı
Altında yeni rekor

Altın, Fed’in büyüme tahminlerini düşürmesi ve enflasyon beklentilerini yükseltmesi sonrası ons başına 3.055 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın politika değişikliklerinden kaynaklanan yüksek belirsizliği kabul ederken, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini değiştirme konusunda aceleci olmayacağını belirtti.

Powell, tarifeler nedeniyle yaşanabilecek enflasyon artışının geçici olacağını düşündüğünü, ancak enflasyonun ne kadarının tarifelerden, ne kadarının diğer faktörlerden kaynaklandığını kesin olarak belirlemenin zor olacağını söyledi. Powell ayrıca, resesyon ihtimalinin arttığını, ancak halen yüksek olmadığını ifade etti.

Altın, Ocak ayından bu yana yüzde 16 artarak 2025 boyunca birçok kez rekor seviyeye ulaştı ve geçen yılki güçlü yükselişini sürdürdü. Yatırımcıların güvenli liman arayışı, değerli metale olan ilgiyi artırırken, bazı büyük bankalar altın için fiyat hedeflerini yükseltti. Macquarie Group, önümüzdeki yıl altının ons başına 3.500 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Singapur saatiyle 08:34’te spot altın yüzde 0,2 artışla 3.052,97 dolara yükseldi. Önceki üç seansta ise yüzde 2 değer kazanmıştı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düştü. Aynı zamanda gümüş, platin ve paladyum fiyatları da yükseldi.

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