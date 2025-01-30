  • BIST 10120.24
  • Altın 3202.362
  • Dolar 35.7777
  • Euro 37.4763
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

Altından bir rekor daha!

» »
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor.
Altından bir rekor daha!

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor seviyelere yaklaştı.

Ons altın, gün içerisinde yüzde 0,69 yükselişle 2 bin 779 dolara kadar yükseldi.

Ons tarafındaki yükseliş gram altında rekor getirdi.

Gram altın fiyatı, zirveyi 3 bin 198 Türk Lirası'na taşıdı. Çeyrek altın ise 5 bin 226 Türk Lirası'na kadar çıktı.

Fed, politika faizi yüzde 4,25-yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam verilerinin, faizleri indirmenin uygun olacağını gösterene kadar yeni bir indirim konusunda acele etmeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, faiz kararı nedeniyle Powell'ı hedef aldı. Trump, "Enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim." dedi.

Fed üyeleri, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini yineledi ve yüzde 2 hedefine doğru ilerleme referansını metinden çıkarttı.

Analistler, Trump'ın tarife planlarının enflasyon yaratacağına dair endişeler nedeniyle güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altın, Trump’tan aldığı destekle yükseliyor21 Ocak 2025 Salı 09:25
  • Euro 36,55, dolar 35,55, sterlin 43,40 TL’den işlem görüyor17 Ocak 2025 Cuma 10:43
  • Döviz kurlarında son durum... 1 Sterlin 43.34 TL!14 Ocak 2025 Salı 10:05
  • Petrol fiyatları son 5 ayın zirvesinde...14 Ocak 2025 Salı 09:51
  • Petrol yeni haftaya yükselişle girdi!13 Ocak 2025 Pazartesi 09:56
  • Altında güvenli liman alımları13 Ocak 2025 Pazartesi 09:46
  • Çevrim içi alışverişe 2 ayda 1,2 trilyon dolar07 Ocak 2025 Salı 19:33
  • Altın düşüşünü sürdürüyor06 Ocak 2025 Pazartesi 09:58
  • Bitcoin'in fiyatı yükselmeye devam ediyor18 Aralık 2024 Çarşamba 16:35
  • Bitcoin’den yeni rekor16 Aralık 2024 Pazartesi 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti