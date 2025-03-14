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Altından yeni rekor

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Altın, Trump’ın gümrük tarifeleri ve zayıf ABD enflasyon verilerinin etkisi ile rekor kırdı.
Altından yeni rekor

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert gümrük tarifesi politikası ve zayıf enflasyon raporunun ABD büyüme görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla rekor seviyeye yükseldi.

Külçe altın ons başına 2.990,21 dolara çıkarak, Perşembe ve Cuma günü erken saatlerde kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyelerini geride bıraktı. Bu yükseliş, ABD’de toptan enflasyonun Şubat ayında ticaret marjlarındaki sert düşüş nedeniyle duraksadığını gösteren verilerin ardından geldi. Bu veri, ABD’li yetkililerin kalıcı fiyat baskılarını dizginlemeye çalışması nedeniyle daha gevşek bir para politikasını destekler nitelikteydi.

Öte yandan, 10 ve 30 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirileri bu ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD ekonomisine yönelik büyüme beklentilerinin zayıflaması hisse senetlerini baskılarken, yatırımcılar ABD devlet tahvillerine yöneldi. Altın ise düşen tahvil getirileri ve güvenli liman talebiyle yükseldi. Perşembe günü S&P 500 endeksi, neredeyse iki yıl içindeki ilk yüzde 10’luk düzeltmesini yaşadı ve Şubat ayındaki zirveden bu yana yaklaşık 5 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi.

Piyasadaki olumsuz hava, Trump’ın Avrupa şarabı, şampanyası ve diğer alkollü içeceklerine yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasıyla daha da kötüleşti. Ayrıca, bu hafta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum vergilerini kaldırmayacağını ve 2 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek küresel ticaret ortaklarına yönelik geniş kapsamlı karşılıklı tarifelerden geri adım atmayacağını belirtti.

Bankalar, Trump’ın ticaret politikalarının altını daha da yükselteceğine giderek daha fazla inanıyor. Bu hafta Macquarie Group, altının ikinci çeyrekte 3.500 dolara yükselebileceğini öngörürken, BNP Paribas ortalama fiyat tahminini 3.000 doların üzerine revize etti.

Singapur saatiyle 09:45’te, spot altın 2.988,09 dolar seviyesinde işlem gördü ve haftalık yüzde 2,7’lik bir kazanç kaydetme yolunda. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş, önceki üç seansta yüzde 5’ten fazla yükseldikten sonra hafifçe geriledi. Platin ve paladyum ise yükseldi.

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