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Amaç Kaliteli Eğitimin Yanında Halk Sağlığına Da Destek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2010 – 2011 Akademik Yılı’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik Bölümlerine öğrenci alarak eğitim vermeye başladı.
Amaç Kaliteli Eğitimin Yanında Halk Sağlığına Da Destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2010 – 2011 Akademik Yılı’nda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik Bölümlerine öğrenci alarak eğitim vermeye başladı. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2011 – 2012 Akademik Yılı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir ilk olan Spor Bilimleri ve Sağlık Yönetimi Bölümleri, 2012 – 2013 Akademik Yılı’nda Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Anestezi ve İlk ve Acil Yardım ön lisans programları, 2013 – 2014 Akademik Yılı’nda ise Yüksekokul bünyesinde Diyaliz, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi, Yaşlı Bakımı ve Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarını da bünyesine katmıştır.  7. yılını tamamlayan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, bu bölüm ve programlara ilaveten Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik İngilizce Lisans Programları ile 3 Yüksek Lisans ve 3 Doktora Programıyla da Lisansüstü eğitiminde de emin adımlar atarak   Sağlık Profesyoneli ve Sağlık Teknikeri yetiştirme konusunda dev bir eğitim kurumu haline geldi.

 

Laboratuvar Standartları Üst Düzeyde

Sağlık Profesyoneli yetiştirmede laboratuvar standartlarını üst düzeye çıkarmayı amaç edinen DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, eğitim hayatının ilk yılında ileri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarını öğrenci kullanımına hazır hale getirmeyi başarmış ve bu laboratuvarlara her yıl yenilerini eklemeye devam etmektedir.

 

Amaç Kaliteli Eğitimin Yanında Halk Sağlığına Da Destek

Sadece meslek mensubu yetiştirmeyi değil, toplum sağlığına katkıda bulunmayı da amaç edinen DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, kuruluşunun ilk yılında KKTC’de ilk olarak hizmet sunmaya başlayan Sağlıklı Yaşam Merkezi, Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi’ni de hizmete açarak alanında uzman akademik kadrosunun desteğiyle halk sağlığına da katkı sunmayı başarmıştır. Kurduğu bölümler, merkezler ve modern laboratuvarları ile basamakları tırmanmaya devam eden DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, dünyadaki çağdaş ve ileri düzeydeki eğitim sistemlerine entegre olma yolunda çalışmalarını sürdürerek, yeni akademisyenleri, yeni bölümleri, yeni laboratuvarları ve yeni merkezleri ile önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecektir.

 

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, bilimsel faaliyetlerimizi hem ülkemiz ihtiyaçlarını gözeterek, hem de global gelişmeler doğrultusunda şekillendirmekte olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Malkoç, “Öğrencilerimizi akademik veya çalışma hayatlarında yaratıcı düşünce gücüne sahip, etik değerlere önem veren, topluma karşı sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, çok yönlü düşünebilen, sürekli öğrenmeyi prensip edinmiş, araştırmacı, üretken, yeniliklere açık, multidisipliner çalışmalarda etkin rol alan profesyonel meslek adamı olarak yetiştirmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Malkoç, amaçlarının sağlık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde bilgi üreten, yayan, uygulayan, önderlik niteliğine sahip, ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştiren ve gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleri ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma kurumu olmak olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Malkoç, bu bağlamda fakültenin her bölümünde teorik ve kuramsal bilgi yanında uygulama vaka deneyimlerinin de bir o kadar önem taşıdığının bilinciyle öğrenciler için yeni uygulama alanları yaratmak adına ciddi adımlar attıklarını belirtti. Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “Hedefimiz; ülkemizde ve uluslararası platformda Üniversitemizi temsil edecek nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin yanında, fakülte-toplum iş birliğini sağlamada öncü; toplumun yaşam kalitesinin ve sağlık standartlarını yükseltmenin önemini benimsemiş, küresel değerlere saygılı bir fakülte olmaktır.” ifadelerini de kullandı.

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