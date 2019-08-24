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Amazon yangınları: Brezilya lideri Bolsonaro 'yaptırım' çağrıları sonrası orduyu devreye sokuyor

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Amazon'da rekor sayıya ulaşan yangınların, uluslararası bir kampanyaya dönüşmesi sonrası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orduyu yangınla mücadele için devreye soktu.
Amazon yangınları: Brezilya lideri Bolsonaro 'yaptırım' çağrıları sonrası orduyu devreye sokuyor

Karar, Avrupalı liderlerden peşpeşe gelen ve yaptırımın da telafuz edildiği mesajlar sonrası geldi.

Orduya görev veren Bolsonaro, diğer ülkelerden gelen tepkileri de eleştirerek, bu tür yangınların cezalandırıcı yaptırımlar için "bahane olarak kullanılamayacağını" savundu.

Fransa ve İrlanda, Amazon yangınları ile ilgili harekete geçilmemesi durumunda, Güney Amerika ülkeleri ile kurulan ticaret anlaşmasını onaylamayacaklarını açıkladı.

Bazı uzmanlara göre "yangınların yüzde 99'undan" - kasıtlı ya da kazayla - insanlar sorumlu.

Brezilya'da Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 binden fazla orman yangını çıktı.

ama.jpgTelif hakkıREUTERS

Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışı gösteriyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun iktidara gelmesinden sonra, çevre konusunda kesilen cezalar önemli oranda azaldı.

Yerel gazeteler, bazı bölgelerde halkın, tarım arazisi elde etmek için "orman yangını günleri" düzenlemeye başladığını yazıyor.

Çevreci gruplar da yangınları Bolsonaro hükümetinin Amazonlar'ı endüstriyel tarım, madencilik ve kerestecilikle ekonomik faaliyete açma politikasına bağlıyor, Brezilya liderinin bu çabalarının tarım ve çiftlik arazisi açmak için ormanların yakılmasını teşvik ettiğini söylüyor.

Bolsonaro'nun Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ülkede ormansızlaşmanın üç kat arttığı tahmin ediliyor.

Jair Bolsonaro ise hafta içinde yaptığı açıklamada, yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etmişti.

 

Bolsonaro ne söyledi?

Cuma günü televizyona çıkan Jair Bolsonaro, orman yangınlarının "tüm dünyada yaşandığını" savundu ve "uluslararası yaptırımlar için bahane olarak kullanılamaz" dedi.

Aynı açıklamada, orduya yetki verdiğini de ifade ederek, "Ben kendim de eski bir asker olarak Amazon'u sevmeyi ve onu korumayı biliyorum" dedi.

Bu açıklama öncesi Finlandiya Maliye Bakanı da Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak, Brezilya'da et ithalatının durdurulmasının masaya konulmasını istedi.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuyu uluslararası kriz olarak tanımladı.

@realDonaldTrump tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!Fotoğrafın Telif Hakkı @realDonaldTrump@REALDONALDTRUMP

ABD Başkanı Donald Trump da Cuma akşamı Bolsonaro ile konuştuğunu ve "Amazon yağmur ormanlarındaki yangına yardım için hazırız" dediğini belirten bir tweet paylaştı.

Çevre grupları da Cuma günü, Brezilya'nın dünyadaki temsilcilikleri çevresinde protesto eylemleri düzenledi.

Sosyal medya üzerinden de aynı anda Amazon'daki yangınlara karşı farkındalık yaratmak isteyen kampanyalar düzenleniyor.

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