Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına göre hareket ettiklerini, gereken testleri yaparak seyreltilmiş eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına göre hareket ettiklerini, gereken testleri yaparak seyreltilmiş eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Eğitim konusunun gündeme gelmesiyle kürsüye çıkan Olgun Amcaoğlu, aşının gelmesi için yapılan çalışmaları aşama aşama paylaştıklarını ifade ederek, Üst Komite’nin kararına uyarak 12. sınıfları eğitime davet ettiklerini ancak eylem kararı alındığını belirtti.

Aşılanmadan okullara gidilmemesi gerektiğini hala savunduklarını ancak ortada şu an aşı olmadığını kaydeden Amcaoğlu son sınıfların mezuniyeti de ortadayken bu eylem ısrarın neden olduğunu sordu.

12’nci sınıflar okula gitmiş olsaydı rakamlar 3 basamaklı olacaktı gibi açıklamalar yapıldığını bu açıklamanın hangi bilimsel dayanağa göre yapıldığı sorulduğunda cevap alınamadığını dile getiren Amcaoğlu “Ülkede aşı var da biz mi yapmadık?” diye sordu.