  • BIST 1.383
  • Altın 454,602
  • Dolar 8,1397
  • Euro 9,6974
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Amcaoğlu:“Ülkede aşı var da biz mi yapmadık?”

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına göre hareket ettiklerini, gereken testleri yaparak seyreltilmiş eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Amcaoğlu:“Ülkede aşı var da biz mi yapmadık?”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eğitim konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarına göre hareket ettiklerini, gereken testleri yaparak seyreltilmiş eğitim için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

Eğitim konusunun gündeme gelmesiyle kürsüye çıkan Olgun Amcaoğlu, aşının gelmesi için yapılan çalışmaları aşama aşama paylaştıklarını ifade ederek, Üst Komite’nin kararına uyarak 12. sınıfları eğitime davet ettiklerini ancak eylem kararı alındığını belirtti.

Aşılanmadan okullara gidilmemesi gerektiğini hala savunduklarını ancak ortada şu an aşı olmadığını kaydeden Amcaoğlu son sınıfların mezuniyeti de ortadayken bu eylem ısrarın neden olduğunu sordu.

12’nci sınıflar okula gitmiş olsaydı rakamlar 3 basamaklı olacaktı gibi açıklamalar yapıldığını bu açıklamanın hangi bilimsel dayanağa göre yapıldığı sorulduğunda cevap alınamadığını dile getiren Amcaoğlu “Ülkede aşı var da biz mi yapmadık?” diye sordu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalkınma Bankası Genel Müdürü Barutçu görevini Babaliki’ye devretti12 Nisan 2021 Pazartesi 16:46
  • Erhürman: Bu ülkede bilinen dünyanın sonuna geldik: Çözüm perspektifi, istikrar ve kalkınma12 Nisan 2021 Pazartesi 16:02
  • Özyiğit: “Sn. Tatar’ın ‘Yeni’ Dediği, 50 Yıllık ‘Eski’ Politikadır”12 Nisan 2021 Pazartesi 16:00
  • Gazi Akıncı; “Geleceğimiz için yerli üretim”12 Nisan 2021 Pazartesi 15:22
  • Saner: Üstel Cumartesi günleri için de tam kapanma önerdi12 Nisan 2021 Pazartesi 15:10
  • Seçim kararı için son 8 gün!12 Nisan 2021 Pazartesi 15:09
  • 4 restoran personeli pozitif!12 Nisan 2021 Pazartesi 15:05
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak12 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
  • Hekimlerin tepkisi büyüyor!12 Nisan 2021 Pazartesi 14:50
  • Avrupa Komisyonu, Χαλλούμι/Halloumi/Hellim'i ‘Menşe İsmi Korumalı Ürün’ (PDO) olarak tescilledi12 Nisan 2021 Pazartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti