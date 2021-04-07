  • BIST 1.418
  • Altın 456,174
  • Dolar 8,1525
  • Euro 9,6895
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Anadilinden girdiği sınavda başarısız olan Fransız: "Göçmenlerin işi zor"

» »
Fransız şoför Kanada'nın Quebec eyaletinde oturma izni almaya çalışıyor
Anadilinden girdiği sınavda başarısız olan Fransız: "Göçmenlerin işi zor"

Kanada'nın Quebec eyaletinde oturma izni almaya çalışan Fransız tır şoförünün zorunlu dil sınavını geçememesi, bölgede uygulanan sıkı göçmenlik kurallarını yeniden gündeme getirdi.

Quebec, Kanada'da Fransızcanın resmi dil olduğu tek eyalet.

Fransa'nın Limoges bölgesinde yaşayan Yohan Flaman, öğrenci ve çalışanlara oturma izni verilmesini sağlayan Quebec Deneyimi Programı kapsamında 2018'de Quebec'e gelmişti.

39 yaşındaki Flaman, çalışmak için kalıcı oturma izni başvurusunda bulunmuş, program kapsamında zorunlu koşulan Fransızca sınavına girmişti.

Ancak Flaman, bilgisayar üzerinden yapılan sınavda başarısız olduğunu öğrenince epey şaşırmıştı.

"Şoka uğradım" diyen Flaman, "Fransız olup da böyle bir testten kalmak hiç iyi değil" dedi.

Flaman, Quebec'in başka ülkelerden gelip çalışma ve oturma izni almak için başvuruda bulunanlara şart koştuğu Fransızca testinin gereksiz derecede zor olduğunu belirtti.

Flaman "Ben Fransız olarak başarısız oluyorsam, Fransızca konuşmayan bir Meksikalının testi geçememesi epey doğal" dedi.

Öte yandan tır şoförü, Quebec'e ilk geldiği dönemde tamamen Fransızca düzenlenen ehliyet sınavını geçtiğini belirtti.

"Bence bu durum çok saçma" diyen Flaman, temmuzda yeniden teste girerek bu sefer başarılı oldu.

Hala resmi oturma iznini beklediğini ifade eden şoför, bu belgelerle ilgili süreçlerin kabul edilemez derecede uzun olduğunu da ekledi.  

Quebec, dil konusundaki katı tavrıyla önceki yıllarda da gündem olmuştu.

2019'da Fransız doktora öğrencisi Emilie Dubois'nın oturma izni başvurusu, Fransızca yeterliliğini sağlayamadığı için reddedilmişti. Karara gerekçe olarak öğrencinin tezindeki bir bölümün İngilizce yazılması gösterilmişti.

Olayın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından karar bozulmuş ve öğrenciye oturma izni verilmişti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Bir Yanardağda Oluşan Yarıktan Lav Püskürdü06 Nisan 2021 Salı 13:31
  • Srebrenitsa’daki Soykırımı İnkâr Eden Karadağlı Bakanın Görevden Alınması İsteniyor06 Nisan 2021 Salı 12:59
  • Fransa'nın Hindistan'a Savaş Uçağı Satışında Yolsuzluk Skandalı06 Nisan 2021 Salı 12:15
  • Futbol sahası büyüklüğünde asteroit Dünya'ya yaklaşıyor!06 Nisan 2021 Salı 09:48
  • Covid-19 aşısı için turistlerin akın ettiği Sırbistan'da halk aşı olmaktan çekiniyor05 Nisan 2021 Pazartesi 16:51
  • Fransa’da Bazı Bakanlar, Kaçak Restoranlarda Kovid-19 Kısıtlamalarını Delmekle Suçlanıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 12:59
  • NATO'nun kuruluşunun 72. yıl dönümü kutlanıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 12:40
  • Vyosa Osmani, Kosova'nın Yeni Cumhurbaşkanı Seçildi05 Nisan 2021 Pazartesi 12:20
  • Fransa ve AB, Air France’a yardımda anlaştı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:01
  • Kosova’nın yeni cumhurbaşkanı Vyosa Osmani oldu04 Nisan 2021 Pazar 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti