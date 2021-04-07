Anadilinden girdiği sınavda başarısız olan Fransız: "Göçmenlerin işi zor"

Kanada'nın Quebec eyaletinde oturma izni almaya çalışan Fransız tır şoförünün zorunlu dil sınavını geçememesi, bölgede uygulanan sıkı göçmenlik kurallarını yeniden gündeme getirdi.

Quebec, Kanada'da Fransızcanın resmi dil olduğu tek eyalet.

Fransa'nın Limoges bölgesinde yaşayan Yohan Flaman, öğrenci ve çalışanlara oturma izni verilmesini sağlayan Quebec Deneyimi Programı kapsamında 2018'de Quebec'e gelmişti.

39 yaşındaki Flaman, çalışmak için kalıcı oturma izni başvurusunda bulunmuş, program kapsamında zorunlu koşulan Fransızca sınavına girmişti.

Ancak Flaman, bilgisayar üzerinden yapılan sınavda başarısız olduğunu öğrenince epey şaşırmıştı.

"Şoka uğradım" diyen Flaman, "Fransız olup da böyle bir testten kalmak hiç iyi değil" dedi.

Flaman, Quebec'in başka ülkelerden gelip çalışma ve oturma izni almak için başvuruda bulunanlara şart koştuğu Fransızca testinin gereksiz derecede zor olduğunu belirtti.

Flaman "Ben Fransız olarak başarısız oluyorsam, Fransızca konuşmayan bir Meksikalının testi geçememesi epey doğal" dedi.

Öte yandan tır şoförü, Quebec'e ilk geldiği dönemde tamamen Fransızca düzenlenen ehliyet sınavını geçtiğini belirtti.

"Bence bu durum çok saçma" diyen Flaman, temmuzda yeniden teste girerek bu sefer başarılı oldu.

Hala resmi oturma iznini beklediğini ifade eden şoför, bu belgelerle ilgili süreçlerin kabul edilemez derecede uzun olduğunu da ekledi.

Quebec, dil konusundaki katı tavrıyla önceki yıllarda da gündem olmuştu.

2019'da Fransız doktora öğrencisi Emilie Dubois'nın oturma izni başvurusu, Fransızca yeterliliğini sağlayamadığı için reddedilmişti. Karara gerekçe olarak öğrencinin tezindeki bir bölümün İngilizce yazılması gösterilmişti.

Olayın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından karar bozulmuş ve öğrenciye oturma izni verilmişti.