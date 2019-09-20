Anastasiadis, yarın Londra'ya, Pazar günü de New York'a gidiyor

Rum lider Nikos Anastasiadis, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına katılmak amacıyla yarın Londra üzerinden New York’a gitmek üzere adadan ayrılacak.

Anastasiadis, Londra ziyareti sırasında yarın İngiltere’de ikamet eden Kıbrıslılar Federasyonu’nun liderliği ve üyeleri ile görüşecek ve görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

Anastasiadis, 22 Eylül’de Londra’dan New York’a hareket edecek.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Nikos Anastasiadis, New York ziyareti sırasında BM Genel Sekreteri, BM Genel Kuruluna katılan devlet ve hükümet başkanları ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin temsilcileri ile görüşecek.

Anastasiadis, ayrıca, iklim değişikliğiyle ilgili düzenlenecek zirveye katılacak; ABD’de ikamet eden Kıbrıslılar federasyonları temsilcileri ve Amerikan-Yahudiler örgütlerinin temsilcileri ile görüşecek.

Nikos Anastasiadis, 22 Eylül Pazar günü Amerikan-Yahudiler Komitesi’nin (AJC) liderliği ile görüşecek ve ardından Amerika’daki Kıbrıslılar örgütleri federasyonu ile bir akşam yemeğine katılacak.

Anastasiadis, 23 Eylül Pazartesi günü ise, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelecek ve ardından Amerikan-Yahudiler Örgütü (AIPAC) ile görüşecek.

Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin BM Genel Kuruluna katılanların onuruna vereceği resepsiyona katılacak ve daha sonra Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüşecek.

Nikos Anastasiades, BM Genel Kuruluna katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilecek bir akşam yemeğine katılacak ve ABD Devlet Başkanı’nın düzenlediği bir resepsiyonda hazır bulunacak.

Rum lider, 26 Eylül Perşembe günü BM Genel Kuruluna hitap edecek ve devamla, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve daha sonra Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile bir araya gelecek.

Anastasiadis, 27 Eylül tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek ve devamla Amerika Başpiskoposu Elpidophoros ile görüşecek.

Rum lider Anastasiadis’e New York temaslarında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis ve diğer hükümet yetkilileri eşlik edecek.

Anastasiades ve beraberindeki heyetin 28 Eylül’de Güney Kıbrıs’a dönmesini bekleniyor.