Ani Ölümün Nedeni Araştırılıyor

Yeniceköy’de yaşamını yitiren 81 yaşındaki İlkay Soyel’in kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerle belirlenecek
Ani Ölümün Nedeni Araştırılıyor

Yeniceköy’de önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanan ve ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren İlkay Soyel’in (K-81) otopsisi yapıldı.
Otopsi sonucunda, ölüm nedeninin tespiti amacıyla kan ve doku örnekleri alındığı açıklandı. Kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

