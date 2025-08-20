Ani Ölümün Nedeni Araştırılıyor

Yeniceköy’de önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanan ve ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren İlkay Soyel’in (K-81) otopsisi yapıldı.
Otopsi sonucunda, ölüm nedeninin tespiti amacıyla kan ve doku örnekleri alındığı açıklandı. Kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeniceköy’de önceki gün ikametgahında aniden rahatsızlanan ve ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren İlkay Soyel’in (K-81) otopsisi yapıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.