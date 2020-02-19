Anketlerle algı yaratılmaya çalışılıyor. Erhürman ikinci tura hatırı sayılır bir oyla çıkacak

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, BRT canlı yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendiren Hamzaoğulları, CTP’nin adayı Erhürman’ın için çalışmaları her geçen yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Erhürman’a ilginin yoğun olduğu görüşünü paylaşayan Hamzaoğulları, “Anketlerle algı yaratılmaya çalışılıyor. Ben Erhürman’ın ikinci tura hatırı sayılır bir oyla çıkacağını söylüyorum” dedi.

Biray Hamzaoğulları, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son açıklamalarının CTP Tabanında etkili olmadığını savunurken, “2015’te Sibel Hanım döneminden farklı bir dönem yaşıyoruz. CTP’liler Erhürman’ın etrafında kenetlenmiştir. Sayın Akıncı’nın bu yaptığının hayal olduğu seçimde belli olacak. Ayrıştırıcı politikan ben rahatsızım. Yanlıştır. Ayrıştırıcı politikadan nemalanmak isteniyor ama karşındaki insan Erhürman’dır.Dinamiktir,tecrübelidir. Uzlaştırıcıdır,kucaklayıcıdır”diye konuştu.

Sibel Siber’ı adaylığı döneminde CTP’nin bu kadar çok gündeme getirilmediğini savunan Hamzaoğulları, Akıncı’nın Maraş Toplantısı ile ilgili neden sessiz kaldığını sordu.

Seçimlerin büyük olasılıkla 26 Nisan’da yapılacağını belirten Hamzaoğulları, “Kişisel görüşümdür.Geçmişte de yaşandı ve halk kabul etmedi.Bu seçimde de Anayasa Değişikliği’nin olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Hamzaoğulları, 26 Nisan’dan UBP-HP Hükümetinin süreceğini düşünmediğini, erken seçimin de ihtimal dahilinde olduğunu belirtti