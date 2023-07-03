Ara seçimde milletvekili seçilen Sami Özuslu mazbatasını aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı olarak girdiği seçimde Milletvekili seçilen Sami Özuslu, mazbatasını bugün saat 18.00’de Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda aldı.

Sami Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy ve MYK üyeleri Ürün Solyalı ile Birol Karaman da eşlik etti.

Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Sami Özuslu şu ifadeleri kullandı:

“25 Haziran seçimlerini geride bıraktık. Bugün Resmi Gazete’de seçim sonuçları ilan edildi. Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu Başkanı Düriye Hanım’dan mazbatamı teslim aldım. Tüm görev alan kişilere, seçime katkı koyan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra CTP’nin 19’uncu vekili olarak Meclis’te görev yapmaya başlayacağım. Bu süreç içerisinde desteğini esirgemeyen, oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde söylediklerimizin arkasında duracağız. Bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü, demokrasi, laiklik gibi kavramlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Ekonomiden, nüfus politikasına, Kıbrıs konusuna kadar söyleyecek çok sözümüz ve yapacak çok işimiz var. Hep birlikte konuşarak, birlikte yönetmeye talip olacağız. Hep birlikte olmaya devam edeceğiz.”