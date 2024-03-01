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Aracında silahla yakalandı... Tutuksuz yargılanacak...

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Haspolat'ta tasarrufunda 2 adet Glock marka tabanca ile 53 adet mermi bulunan Mardinli E.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Aracında silahla yakalandı... Tutuksuz yargılanacak...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak olguları aktardı.

Polis, 18 Şubat 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Haspolat'ta Hala Sultan Camisinin yanından park halinde bulunan E:A'nın aracında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan aramada bir adet 9 mm’lik kanunsuz Glock marka tabanca ile kanunsuz patlayıcı madde olan 29 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 7.65 mm’lik kanunsuz ateşli silah olan yine Çekostovak yapımı Glock marka tabanca ile 24 adet 7.65 mm’lik canlı mermi tespit edildiğini söyledi.

Polis, tabanca ve mermilerin emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini ifade etti.

Polis, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında arama yapıldığını, kanunsuz bir şeye rastlanmadığını açıkladı.

 Polis memuru, 19 Şubat 2024 tarihinde meselenin haber sitelerinde çıkması üzerine 21 Ocak 2024 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarruf suçundan tutuklanan ve teminatla serbest bırakılan bir zanlının, Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek Sur marka 9 mm'lik tabanca ve 10 adet mermisini zanlı E.A'dan aldığını, bu kişinin daha önce adını bilmediğini fakat bir haber sitesinde görünce tanığını beyan edip, ifade verdiğini anlattı. Polis, zanlının 29 ve 22 Şubat tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde silahlarla ilgili balistik incelemenin tamamlandığını ve herhangi bir olayda kullanılmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut etme, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

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