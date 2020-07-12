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Araçlı eylemle karantina protestosu

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Ülkeye karantinasız girişlere tepki göstermek amacıyla Facebook’ta kurulan “Karantinasız Girişlere Hayır” grubu, yarın akşam ‘araçlı eylem’ yapma kararı aldı.
Araçlı eylemle karantina protestosu

Ülkeye karantinasız girişlere tepki göstermek amacıyla Facebook’ta kurulan “Karantinasız Girişlere Hayır” grubu, yarın akşam ‘araçlı eylem’ yapma kararı aldı.

Covid-19 virüsüne karşı tedbir almak amacıyla eylemin araçlı bir şekilde yapılacağı açıklandı.

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Eylem Komitesi  tarafından yapılan açıklamada, protestonun gerekçesi ,” altyapı hazırlıkları yapılmadan ve doğru kriterlere göre hareket edilmeden, ülkeye karantinasız girişlere izin verilmesi” olarak açıklandı.

Duyuruda, eylemin saat 19.00’da Dereboyu’nda başlayacağı ve Meclis önünde sona ereceği ifade edilirken, küçük bir grubun, sosyal mesafe kurallarına uyarak Meclis önünde basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Daha önceki basın bildirimizde bildirdiğimiz altyapı hazırlıkları yapılmadan ve doğru kriterlere göre hareket edilmeden, ülkeye karantinasız girişlere izin verilmesini protesto edeceğimiz eylem organize etmiş bulunuyoruz.

13 Temmuz saat 19.00'da Başbakanlık önünden, Dereboyu caddesi (Mehmet Akif ve Osman Paşa Caddeleri) üzerinden meclis önüne kadar araçlarımızla konvoy oluşturacağız. Covid 19 virüsünün sokakta olma ihtimalinden dolayı kimse aracından inmeyecek. Meclis önünde eylem bitecek. Küçük bir grup, sosyal mesafeye uyarak meclis önünde basın bildirisi okuyacak.

Bu vesile ile değerli basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın gününü kutlar, basının özgür olduğu günlere kavuşmayı dileriz.

Karantinasız Girişlere Hayır Grubu Eylem Komitesi”

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